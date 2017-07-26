Замначальника колонии осудили за избиение заключённого в Уральске

Заместителю не понравился осужденный, за что он его начал избивать.

Бауыржан Бекказиев осужден на 5 лет по статье «Превышение власти или должностных полномочий, с применением насилия», передает «Уральская неделя». Сторона защиты не согласна с приговором и намерена обжаловать его.

По версии следствия, Бауыржан Бекказиев, будучи заместителем начальника колонии РУ 170/3, выполняя свои должностные обязанности, принимал в колонию этапированных заключенных с колонии города Актау. Во время их прибытия, он должен был каждого заключенного определить на неделю в карантин, как требовала того должностная инструкция. Во время определения в карантин осужденного Берика Алиева тот ему не понравился, и Бекказиев начал бить его кулаком по рёбрам. Алиев написал на него жалобу, после чего на Бауржана Бекказиева завели уголовное дело по признакам превышения власти, с применением насилия.

Суд, заслушав свидетелей данного уголовного дела, признал Бекказиева виновным в совершение этого преступления и приговорил его к 5 годам лишения свободы и применив акт амнистии, освободила его от трети наказания. Таким образом, в местах не столь отдаленных экс-замначальника колонии строгого режима проведет 3 года и 9 месяцев.

Адвокат подсудимого Нуржигит Фазылгалиев не согласен с приговором и считает, что заявитель, Берик Алиев оклеветал начальника колонии.

По словам защитника Нуржигита Фазылгалива, во время допроса, Алиев скрыл от суда, что кроме того, что он был осужден за разбойное нападение, также был осужден за нападение на сотрудников полиции. Сослался мужчина на то, что свою вину в этом деле он не признаёт.

«Обвинение было построено исключительно на показаниях осужденного Берика Алиева, — говорит адвокат. — Даже свидетели на суде сказали, что видели как Бекказиев разговаривал с Алиевым, вел его за руку в карантин, но что он его ударил никто не видел. Поясню, что вести за руку осужденных Бекказиеву позволяла его должностная инструкция, учитывая, что этапированные были не из режимного учреждения и не знали, каково это жить по режиму».

По мнению защитника Бекказиева, суд рассматривал дело особенно строго, из-за того, что в Казахстане идёт бум обвинений со стороны заключенных на незаконные действия сотрудников уголовно-исполнительной системы.

В настоящее время Бауржан Бекказиев и его адвокат Нуржигит Фазылгалиев подали заявление в аппеляционную коллегию по Западно-Казахстанской области. Суд первой инстанции лишил Бауржана Бекказиева звания майора юстиции. Бекказиев Бауржан проработал в уголовно-исполнительной системе 25 лет, начинал контролером в РУ 170/2, со временем рос в званиях, а после строительства в Уральске колонии строгого режима, был переведен на должность замначальника учреждения.