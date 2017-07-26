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В Алматы Mercedes перелетел через разделитель и врезался в две машины на встречной полосе

26 июля 2017, 23:11

Водитель заявил, что причиной ДТП стала рулевая тяга.

В Алматы вечером в среду, 26 июля, произошла авария с участием трех автомобилей, пострадал один человек, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло на проспекте Рыскулова между улицей Волочаевской и ВОАД. Автомобиль Mercedes E-класса двигался по Рыскулова в восточном направлении. После затяжного поворота машина вылетела через разделитель на полосу встречного движения. Выехав прямо на середину, Mercedes ударил вскользь движущийся ему навстречу Hyundai Starex, после чего его отбросило в сторону, в другой встречный автомобиль – Audi 100.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Mercedes, его госпитализировали. Перед этим он успел рассказать, что, по его предположению, в автомобиле вырвало рулевую тягу, хотя это могло произойти и в тот момент, когда машина перелетала через разделитель. Не исключено, что при этом было нарушение скоростного режима, и водитель просто не вписался в поворот.

По словам водителя Audi, за рулем немецкой иномарки находился молодой парень, около 18-19 лет. Возникает вопрос, почему водитель с таким небольшим стажем уверенно сообщил именно о рулевой тяге – вполне вероятно, что он знал о неисправности автомашины и при этом так и не занялся своевременно ремонтом.



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