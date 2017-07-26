Китайский грабитель оделся призраком, чтобы обхитрить камеры наблюдения

Мужчина настолько был увлечён своим внешним видом, что так и не успел ничего украсть.

В китайской провинции Фуцзянь грабитель оделся в костюм призрака, чтобы обхитрить камеры видеонаблюдения, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

Мужчина накинул на себя штору, чтобы скрыть лицо, но, прежде чем облачиться в "костюм", успел засветиться на одной из камер.

Вора-неудачника задержала полиция. Оказалось, что мужчине так и не удалось ничего украсть.