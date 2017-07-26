Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Китайский грабитель оделся призраком, чтобы обхитрить камеры наблюдения

26 июля 2017, 22:37

Мужчина настолько был увлечён своим внешним видом, что так и не успел ничего украсть.

В китайской провинции Фуцзянь грабитель оделся в костюм призрака, чтобы обхитрить камеры видеонаблюдения, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

Мужчина накинул на себя штору, чтобы скрыть лицо, но, прежде чем облачиться в "костюм", успел засветиться на одной из камер.

Вора-неудачника задержала полиция. Оказалось, что мужчине так и не удалось ничего украсть.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...