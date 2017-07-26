Европейский суд по правам человека заявил о важности секса после 50 лет

Европейский суд по правам человека встал на сторону 72-летней жительницы Португалии Марии Мораис, которой на треть сократили компенсацию за невозможность жить полноценной половой жизнью после неудачной операции. Подробности сообщает Лайф со ссылкой на The New York Times.

В 1993 году у женщины (ей тогда было 50 лет) диагностировали опасное вагинальное заболевание. Через два года её прооперировали, с тех пор Мария лишилась возможности заниматься сексом, нормально ходить в туалет и даже сидеть. Ситуация обострилась до такой степени, что она подумывала о самоубийстве.

При этом Мария получала компенсацию, но в 2014 году Высший административный суд Португалии принял решение сократить размер выплат на треть. Тогда судьи цинично постановили, что в зрелом возрасте секс "не так важен, как в молодые годы". Марию это возмутило, она обратилась в Европейский суд по правам человека и оказалась права.

— Речь идёт не о возрасте или сексе как таковом, а о предположении, что сексуальность не так важна для 50-летней женщины и матери двух детей, как для кого-то более молодого, — отмечается в решении суда.

По мнению одной из судей, в случае с Марией произошло "унизительное и дерзкое вторжение в самую интимную сферу частной жизни".

Теперь госпожа Мораис и её адвокат планируют вновь обратиться в суды Португалии, чтобы потребовать моральную компенсацию.

Фото: © Flickr /Ian MacKenzie