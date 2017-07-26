NASA увеличит длительность солнечного затмения в три раза

Учёные "пошлют в погоню" за затмением два реактивных самолёта со специальными телескопами, установленными на носах для съёмки солнечной короны.

21 августа 2017 года произойдёт полное солнечное затмение. Большинство зрителей будут находиться в области, где Солнце будет полностью закрыто Луной две с половиной минуты. Но для одной из научных групп NASA затмение продлится втрое дольше — около семи минут, сообщает NASA.

Для того чтобы реализовать эту возможность, NASA выпустит с целью "преследования" области затмения пару разведывательных реактивных самолётов WB-57F (Martin B-57 Canberra). Это американский тактический бомбардировщик и разведчик, лицензионная и доработанная версия британского бомбардировщика "Инглиш электрик Канберра".

Сейчас эти самолёты уже сняты с вооружения и не используются, однако NASA использует два таких, чтобы производить высотные исследования. Два телескопа, установленные на носу самолётов, будут производить съёмку солнечной короны (внешних слоёв атмосферы солнца). Самолёты будут на полной скорости лететь в том же направлении, что и тень от затмения, что позволит увеличить время полного солнечного затмения до семи минут.

Основной интерес для учёных представляют нановспышки. Дело в том, что солнечная корона нагревается до нескольких миллионов градусов, но нижние слои атмосферы, такие как фотосфера — видимая поверхность Солнца, нагреваются лишь до нескольких тысяч градусов. Учёные не знают, почему так происходит. Одна теория предполагает, что магнитные волны, называемые альвеновскими, постоянно передают энергию во внешнюю атмосферу Солнца, где она затем рассеивается в виде тепловой энергии. Есть другая теория, согласно которой микровзрывы, называемые нановспышками (слишком маленькие и частые для обнаружения индивидуально, но с большим итоговым эффектом), выделяют дополнительное тепло в корону.

NASA предполагает, что эта "погоня за затмением" поможет учёным узнать больше о том, как устроено солнце. Для всех тех, кто хочет больше узнать, почему происходят затмения, мы предлагает посмотреть этот образовательный ролик.

Фото: © NASA/Faroe Islands/SwRI