Пьяный водитель на Lada врезался в стоявшие после ДТП машины

В Алматы произошло ДТП на месте уже совершённой аварии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Несколько часов назад в Алматы произошла авария на проспекте Рыскулова с участием автомашин Mercedes, Hyundai и Audi. Чуть позже, когда машины еще не убрали с места происшествия, в них врезалась Lada.

Водитель, который и сам признался в своем нетрезвом состоянии, просто давил на педаль газа. На появившиеся перед ним автомобили он отреагировать не успел. Первый удар снова пришелся на Starex, его задняя часть торчала первой, поэтому Lada врезалась в него, и потом Hyundai отлетел в Audi. От удара Audi откинуло на разделитель.

Все машины по очереди убрали своим ходом с дороги, чтобы предотвратить возможные аварии.



