Дожди с грозами и сильная жара ожидают казахстанцев в четверг

На севере, востоке и в центре республики с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, ночью и утром на севере местами туман , Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.





Днем на юге пыльная буря, на остальной территории республики сохранится жаркая погода без осадков.





В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал, ночью и утром местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, шквал.





В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Карагандинской области местами усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.Днем в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областях сохранится сильная жара, местами очень сильная жара, в Кызылординской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, местами в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской области ожидается сильная жара.





В Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



