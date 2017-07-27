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Дожди с грозами и сильная жара ожидают казахстанцев в четверг

27 июля 2017, 06:00

Днем на юге пыльная буря.

На севере, востоке и в центре республики с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, ночью и утром на севере местами туман, Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Днем на юге пыльная буря, на остальной территории республики сохранится жаркая погода без осадков.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал, ночью и утром местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, шквал.

В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Карагандинской области местами усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.Днем в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областях сохранится сильная жара, местами очень сильная жара, в Кызылординской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, местами в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы: ясно, +36.

В Астане: преимущественно ясно, + 26.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Моя газета

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