Актюбинец продал три тонны чужих яблок
27 июля 2017, 06:49
С продажи фруктов он получил 765 тысяч тенге.
Актюбинские полицейские задержали 20-летнего актюбинца, подозреваемого в мошенничестве, сообщает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
Актюбинец на сайте объявлений сообщил, что занимается перевозкой товаров по Казахстану. Вскоре нашелся 36-летний клиент из Сарыагаша, который предложил парню доставить из Туркестана в Уральск 3 тонны яблок.
Актюбинец забрал груз и продал его в Актобе, получив с продажи фруктов 765 тысяч тенге. Обманутый хозяин яблок обратился в полицию.
Вскоре удалось найти злоумышленника и задержать его. Он дал признательные показания, на него заведено дело по статье "мошенничество".
Фото: "Диапазон"
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870366-04a734953f26c5a940739d2fd53b60a3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...