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В сети нашли обладателя самого чудовищного рабочего стола в мире

27 июля 2017, 07:30

В комментариях пользователи признаются, что от одного вида скриншота начинают испытывать беспокойство.

Пользователь Twitter под ником @AidaSaidSo опубликовала снимок рабочего стола на компьютере ее подруги, который заполнен сотнями файлов, передает Лента.ру.

«Каждый день Карли присылает мне скриншот ее рабочего стола. И каждый день он становится хуже»



Судя по опубликованной фотографии, Карли — владелец компьютера на операционной системе MacOS. При создании скриншота снимки автоматически сохраняются на рабочий стол.

В комментариях пользователи признаются, что от одного вида скриншота начинают испытывать беспокойство. «Я вызываю полицию», — написал пользователь @bforbingo. Другие просто назвали рабочий стол «исчадием ада» и окрестили его самым чудовищным в мире.

Многие юзеры принялись рассказывать, как они пытаются упорядочить папки на своих рабочих столах. Некоторые просто отправляют любые файлы в папку под названием «Рассортировать» и забывают о них, а другие действительно держат несколько папок для скриншотов и своевременно удаляют ненужные материалы.

Фото: YouTube

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