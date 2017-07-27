В сети нашли обладателя самого чудовищного рабочего стола в мире
27 июля 2017, 07:30
В комментариях пользователи признаются, что от одного вида скриншота начинают испытывать беспокойство.
Пользователь Twitter под ником @AidaSaidSo опубликовала снимок рабочего стола на компьютере ее подруги, который заполнен сотнями файлов, передает Лента.ру.
«Каждый день Карли присылает мне скриншот ее рабочего стола. И каждый день он становится хуже»
Every day, Carley texts me a screenshot of her desktop and every day, it gets worse. pic.twitter.com/N26KKKo06t— aida (@AidaSaidSo) 23 июля 2017 г.
Судя по опубликованной фотографии, Карли — владелец компьютера на операционной системе MacOS. При создании скриншота снимки автоматически сохраняются на рабочий стол.
В комментариях пользователи признаются, что от одного вида скриншота начинают испытывать беспокойство. «Я вызываю полицию», — написал пользователь @bforbingo. Другие просто назвали рабочий стол «исчадием ада» и окрестили его самым чудовищным в мире.
Многие юзеры принялись рассказывать, как они пытаются упорядочить папки на своих рабочих столах. Некоторые просто отправляют любые файлы в папку под названием «Рассортировать» и забывают о них, а другие действительно держат несколько папок для скриншотов и своевременно удаляют ненужные материалы.
Фото: YouTube
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