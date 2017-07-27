Казахстан вернулся в ТОП-10 рейтинга еврокубкового сезона после победы "Астаны" над "Легией" в ЛЧ

"Астана" осталась единственным представителем Казахстана в этом еврокубковом сезоне.

Казахстан вернулся в ТОП-10 рейтинга еврокубкового сезона после победы "Астаны" над польской "Легией" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает Vesti.kz.





Встреча команд, прошедшая в Астане, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе "Астаны" голы забивали Жуниор Кабананга (36-я минута), Иван Маевский (45-я) и Патрик Твумаси (90+). У "Легии" отличился Армандо Садику (79-я). Видео всех голов можно посмотреть здесь.





После этой игры Казахстан с коэффициентом 2,000 занимает девятое место, обходя конкурентов по дополнительным показателям. Так, аналогичные показатели у Швеции (8-е место), Лихтенштейна (10) и Словении (11).





Добавим, что "Астана" осталась единственным представителем Казахстана в этом еврокубковом сезоне. Ответный матч с "Легией" столичный клуб проведет 2 августа в Варшаве.



