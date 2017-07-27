Принц Уильям покидает службу в армии ради своих королевских обязанностей
27 июля 2017, 07:57
Его последняя смена в качестве пилота пройдёт в Кембриджском аэропорту в Центральной Англии.
Принц Уильям в четверг проведёт свою последнюю смену в качестве пилота вертолётной спасательной службы, сообщает агентство Reuters. О завершении карьеры пилота внук королевы Великобритании сообщил в январе этого года, передает Life.ru.
Решение второго по счёту претендента на британский трон обусловлено его сосредоточенностью на своих королевских обязанностях. Представители Уильяма сообщили, что принц отработает свою последнюю ночную смену в Кембриджском аэропорту.
— Мое пребывание в армии подарило мне опыт, который я пронесу через всю оставшуюся жизнь. Это добавит ценную перспективу моей королевской работе на долгие десятилетия, — сообщил Уильям в январе.
Принц Уильям служил в британских вооружённых силах с 2006 по 2013 год. Изначально он являлся вторым пилотом и проверял безопасность воздушных судов скорой помощи, затем занял место пилота поисково-спасательного вертолёта.
После завершения службы герцог Кембриджский вместе со своей супругой Кейт и детьми Джорджем и Шарлоттой переберётся из их особняка в Сандрингеме в свою официальную резиденцию в Кенсингтонском дворце.
Фото: REUTERS
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