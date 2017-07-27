В Петропавловске мужчина убил соседей по даче

В Петропавловске мужчина подозревается в убийстве своих соседей - пожилой пары, передает телеканал "Астана"





Семья несколько дней не выходила на связь. Родственники обратились в полицию. Оперативники выехали на место и в дачном домике обнаружили труп 63-летней женщины. А на одной из заброшенных дач найден мёртвым её 59-летний супруг. Предполагаемого преступника, жителя Петропавловска, задержали в дачном посёлке.





"В ходе проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, по горячим следам был изобличен и задержан житель Петропавловска,1962 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, не состоящий на учете, сосед по даче", - прокомментировал первый заместитель начальника УВД г. Петропавловска Асан Мейрамов.







