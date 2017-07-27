Малыш проглотил батарейку от весов и сжёг внутренности, пока его мама отдыхала
27 июля 2017, 08:24
Хирурги работали над мальчиком 1,5 часа, и в конце концов им удалось извлечь батарейку.
Годовалый малыш сжёг себе внутренности и едва не умер, проглотив батарейку из маминых весов, которые лежали в ванной. Последствия этого инцидента сложно оценить, но проблемы со здоровьем будут преследовать мальчика всю его жизнь, передает Life.ru.
Крисси и Эллиот Леннон увидели, как их малыша Олли начало рвать чёрной жидкостью. Разумеется, его тут же отвезли в больницу, где врачи стали подозревать у ребёнка астму или круп (детское респираторное заболевание), потому что он не мог удержать какую-либо еду. Семья отправилась домой, но мальчика продолжало рвать — примерно по четыре раза в час. Плохое самочувствие сохранилось и на следующее утро, и родители забили тревогу.
Родители не могли понять, из-за чего их малыш чувствует себя так плохо, пока 29-летняя Крисси не встала на весы и не обнаружила, что они не работают. Она перевернула устройство и обнаружила, что в нём не хватает батарейки. Женщина сопоставила все факты и снова отвезла сына в больницу. Рентген показал, что пропавшая батарейка находится у него в желудке.
Узнав об этом, Эллиот, который работает в доме престарелых, мгновенно отпросился с работы и помчался домой. Как оказалось, его сыну потребовалась срочная операция, несмотря на то что он был слишком мал для неё. Хирурги работали над мальчиком 1,5 часа, и в конце концов им удалось извлечь батарейку, которая застряла в горле и потихоньку начала разъедать внутренности.
После операции мальчика ввели в состояние искусственной комы. Последующее сканирование показало, что Олли получил множество царапин и ожогов трахеи, но, к счастью, ни один орган не прожгло насквозь. Однако, когда мальчик пошёл на поправку, у него начались проблемы с дыханием. Очередное сканирование показало коллапс лёгкого из-за сантиметровой дыры в трахее.
Малыша пришлось перевезти в другую больницу, где было необходимое для терапии оборудование. Олли опять погрузили в кому, а родителям выделили номер в социальной гостинице возле больницы. Малышу сделали ещё одну операцию, заменив повреждённые трубки в лёгких более сильными клапанами сердца. Операция прошла успешно, но целую неделю после неё медикам приходилось делать так, чтобы малыш не двигался, и органы начали срастаться.
Фото: соцсети
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