Полиция не нашла наркотиков в доме покончившего с собой фронтмена Linkin Park
27 июля 2017, 08:35
Единственное, что удалось обнаружить полицейским — початую бутылку алкоголя в спальне.
Следствие не нашло наркотиков в доме совершившего суицид вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, сообщает Лента.ру.
Источники в правоохранительных органах пояснили изданию, что полиция искала как наркотики, так и возможно выписанные врачами рецептурные препараты. При этом пока неизвестно, находился ли Беннингтон перед смертью в состоянии наркотического опьянения, токсикологическая экспертиза еще не завершена. Единственное, что удалось обнаружить полицейским — початую бутылку алкоголя в спальне.
На протяжении многих лет Беннингтон боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Он не скрывал своих пагубных пристрастий.
После новостей о гибели своего фронтмена группа отменила турне по Северной Америке. Члены Linkin Park обвинили демонов в смерти своего вокалиста.
41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Калифорнии 20 июля. Коронер подтвердил, что причиной его смерти стало самоубийство. У певца остались шесть детей.
Фото: Globallookpress.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870373-57c15ed47b9f69d03bdd9a1e32f6964c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...