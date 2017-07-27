Полиция не нашла наркотиков в доме покончившего с собой фронтмена Linkin Park

Источники в правоохранительных органах пояснили изданию, что полиция искала как наркотики, так и возможно выписанные врачами рецептурные препараты. При этом пока неизвестно, находился ли Беннингтон перед смертью в состоянии наркотического опьянения, токсикологическая экспертиза еще не завершена. Единственное, что удалось обнаружить полицейским — початую бутылку алкоголя в спальне.





На протяжении многих лет Беннингтон боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Он не скрывал своих пагубных пристрастий.





После новостей о гибели своего фронтмена группа отменила турне по Северной Америке. Члены Linkin Park обвинили демонов в смерти своего вокалиста.



