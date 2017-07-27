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Уволенный из-за взятки чиновник занял высокий пост в Актюбинской области

27 июля 2017, 08:42

Ермагамбетов стал финдиректором многопрофильной больницы «Aktobe medical center».

Экс-чиновник от здравоохранения Алмат Ермагамбетов отдал 20 тыс. долларов мошеннице (по приговору суда) Ботагоз Биекеновой, чтобы устроить детей в вуз и школу. Она не выполнила обещание, он заявил в полицию, стал потерпевшим в суде, передает "Диапазон".

Биекенову осудили, а чиновника после критики акима области уволили. Он подал иск, чтобы восстановиться на работе, и проиграл. На суде адвокат объясняла, что деньги – не взятка, а оплата подготовительных курсов в НИШ.

На днях стало известно, что Ермагамбетов стал финдиректором многопрофильной больницы «Aktobe medical center». В него входят облбольница, детская больница и КДЦ. Руководство кластера подтвердило новость о назначении Алмата Ермагамбетова.

– Я в курсе скандала с ним. Но у него судимости нет, его рекомендовал обл­здрав. У нас не госслужба, а КГП, – пояснил глава многопрофильной больницы Рустем Исаев.

Ермагамбетов в должности финансового директора вновь будет курировать строительство и госзакуп лекарств.

Фото: "Диапазон"

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