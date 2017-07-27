Бизнесмены из Айовы намерены засудить авиакомпанию United из-за смерти кролика

Истцы требуют компенсировать им деньги, которые они потратили на покупку животного, а также возместить недополученные доходы.

Группа бизнесменов из штата Айова подала иск против авиакомпании United Airlines из-за смерти кролика-гиганта по кличке Саймон во время перелёта из Лондона в Чикаго, сообщает Life.ru





Как сообщает агентство Associated Press, предприниматели намерены отсудить деньги, потраченные на приобретение животного, а также получить компенсацию за причинённый ущерб. Бизнесмены намеревались показывать Саймона на ярмарке в Айове, а потом продавать различные товары с его изображением.





Саймон был претендентом на звание самого крупного кролика в мире, которое сейчас носит его отец. Как рассказала его прежняя хозяйка, продавшая животное американцам, он хорошо переносил полёты, а всего за несколько часов до вылета его обследовал ветеринар и не выявил никаких проблем со здоровьем.





В судебном иске отмечается, что United Airlines имеет плохую репутацию в части перевозки животных — треть всех питомцев, скончавшихся во время перелётов в США, умерла на борту самолётов именно этой авиакомпании.





Добавим, что кролик Саймон скончался в возрасте десяти месяцев. В тот момент его длина достигала уже 90 сантиметров.



