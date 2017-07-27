Сельскому хозяйству Мангистауской области будет оказана поддержка на республиканском уровне

Впервые расширенная делегация во главе с заместителем Премьер-министра РК – министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым прибыла с рабочим визитом в Мангистаускую область. В ходе поездки обсуждались вопросы развития животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции и ветеринарии , передает пресс-служба акима области.





Рабочая поездка началась с осетровой фермы Тупкараганского района. Ферма открылась в 2014 году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Проектная мощность НПП ТОО «КазОсетр» - 60 тонн осетрового мяса в год, 1 тонна пищевой икры и 100 тысяч единиц рыб осетрового вида для населения. На сегодняшний день, в 28 цистернах выращиваются такие виды рыб, как русский осетр, сибирский осетр, севрюга, семга и другие виды осетровых.









Также министр поучаствовал в собрании по развитию сельского хозяйства. На мероприятии также присутствовали представители центральных государственных органов, руководители институтов финансовой поддержки, представители местных исполнительных органов Мангистауской и Атырауской областей, НПП «Атамекен», бизнес сообщества.









Глава региона Ералы Лукпанович рассказал о реализации поручении главы государства и о текущем положении сельского хозяйства области.





«На сегодняшний день в сфере сельского хозяйства работает 8 перерабатывающих предприятий. В нашем регионе в основном производится мясо, молоко, яйца, рыба, овощи, мука. Население области полностью обеспечивается мукой 1-го сорта. В 2015 году было создано 5 и в 2017 году создано 6 сельских кооперативов», - сказал Ералы Лукпанович и далее ознакомил с крупными проектами на 2017-2018 года.





Представители министерства сельского хозяйства РК сделали доклад по различным направлениям и провели дискуссию в формате вопрос-ответ.





Во время заседания Аскар Исабекович отметил, что главный приоритет программы развития сельского хозяйства это – развитие сельскохозяйственного кооператива. Также, министр рассказал о дополнительных инвестициях, развития системы субсидирования и увеличения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса.





В своей речи министр поблагодарил главу региона, и отметил что Мангистауская область уделяет внимание не только нефтяной отрасли, но и активно развивает сельскохозяйственную сферу.





Далее делегация направилась в Актауский морской северный терминал и «Терминал - Ак Бидай», находящийся на восточном побережье Каспийского моря Актауского морского порта и ознакомилась с работой предприятий.









Актауский морской северный терминал основан c целью увеличения роста экспортно-импортных и транзитных перевозок продукции Казахстана и Центральной Азии, через порт Актау в страны Закавказья, Персидского залива и РФ. Северный терминал является частью специальной экономической зоны «Морпорт Актау». В нем может единовременно храниться до 5 000 контейнеров и до 170 000 тонн генеральных грузов. Проектная мощность ТОО «Актауский морской северный терминал» составляет 1,5 млн. тонн зерна и 1,5 млн. тонн груза в год, в то время как мощность АО «Ак Бидай Терминал» составляет 600 тысяч тонн зерна в год



