Имплантация зубов: кризис или спекуляции?

В последнее время стало модно практически все объяснять кризисом: подняли цены – потому что кризис, сделали скидки – потому что кризис.





Всевозможные акции, «специальные предложения» в духе «торопись, а то не успеешь до поднятия цен!», нагнетающие ажиотажный спрос сегодня можно встретить в самых разных областях, даже в медицине.





Инной Тодер, директором Международного центра имплантологии iDent Последнее – тревожный факт. Приемлемы ли скидки и бонусы в медицине, на что обращать внимание при выборе клиники – об этом мы говорили с. Одной из немногих российских клиник, где имплантацию и протезирование делают за один день без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки.





Такая имплантация позволяет избежать нескольких операций и болезненных процедур. А значит, дает возможность сэкономить время, деньги и нервы, избавляет людей от ненужных страхов и дискомфорта. Она, как правило, занимает один день – за один день пациент получает зубы и в этот же день может начать ими пользоваться! Но что особенно значимо – способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или отсутствует достаточный объем костной ткани, и кто хотел бы вернуть улыбку, не прибегая к костной пластике.





Помощь или коммерция?





- Инна Витальевна, у вас тоже «кризис»?





- У нас кризиса нет, у нас - честный подход.





Часто можно услышать, что выросли в цене все материалы из-за курсовых колебаний. Но если разобраться, чаще всего, они выросли настолько, насколько у компаний были завышены цены, чтобы потом делать «скидки». Я считаю, что всевозможные «акции» в медицине – это девальвация профессии врача.





- У вас скидок нет?





- У нас нет ни скидок, ни акций. Мы изначально называем честную цену на имплантацию, она фиксируется в договоре и в дальнейшем не меняется. Более того, если в ходе лечения выяснится, что мы не все учли, клиника самостоятельно понесет эти расходы. Наши пациенты не получают неприятных сюрпризов в виде увеличения стоимости имплантации.





Время от времени мы организуем социальные проекты, когда определенные категории граждан получают лечение по специальным ценам, но к скидкам и акциям это не имеет никакого отношения! Это не коммерция, а наша социальная ответственность как одного из крупнейших стоматологических центров Новосибирска и России.





Гарантии цены и качества





- А как непростая экономическая ситуация отразилась на ценах на ваши услуги?





- За последние 5 лет цены на имплантацию и большинство других услуг у нас практически не менялись. Нам часто звонят пациенты из регионов, переживающие, что «из-за кризиса» цены вырастут, спрашивают, нужно ли приехать срочно, чтобы успеть пройти лечение по прежней стоимости. Мы их успокаивали: не торопитесь, приезжайте, когда вам будет удобно, цены на имплантацию не изменятся.





Сегодня часто ажиотаж искусственно нагнетается сообщениями типа «только сейчас», «бегите к нам быстрее, а то не успеете» - по моему мнению, это все спекуляции на кризисе. Даже если завтра доллар будет стоить 100 руб., цена на имплантацию не вырастет на 40-50%. Поэтому мы продолжаем говорить пациентам: не переживайте, планируйте лечение в удобное время, цены будут прежними. Имплантация - не та услуга, решение о которой надо принимать на бегу, в эмоциях и ориентируясь только на цену. Мы, наоборот, говорим: подумайте, сходите в другие клиники, проконсультируйтесь с другими специалистами, если есть сомнения. Да, не удивляйтесь, мы уверены в себе, поэтому спокойно отправляем людей в лучшие клиники города и подсказываем, какие вопросы задать, чтобы принять взвешенное решение.





- Что нужно знать, чтобы принять такое решение?





- Главное – окончательная стоимость лечения и гарантия, прописанные в договоре.





Спросите, во сколько этапов будут выполнять имплантацию, какие гарантии на каждый этап дают, какова будет окончательная стоимость, согласна ли клиника прописать ее в договоре.





Мы убеждены, что привлекать пациентов надо не ценами и скидками, а своими возможностями, специалистами, технологиями и, конечно, гарантиями.





Особо подчеркнем: для жителей Казахстана в iDent действуют те же цены, что и для жителей России - никаких наценок и «двойных стандартов» - у нас единый прайс для всех.





Лариса Власова





Международный центр имплантологии, клиника iDent:





г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3





тел.: (383) 207-55-77





e-mail: 2075577@ident-implant.ru www.ident-implant.ru





Лицензия ЛО-54-01-003971 от 12 июля 2016 г.





Выдана ООО Международный центр имплантологии «Ай-Дент» Министерством здравоохранения Новосибирской области.