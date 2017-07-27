Казахстанка Карина Кузганбаева завоевала «золото» Чемпионата Азии по тяжелой атлетике

Карина Кузганбаева боролась за медаль в категории до 69 килограммов среди юношей и девочек, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики РК.





В сумме двоеборья 17-летняя спортсменка подняла 200 (90+110) килограммов, что позволило ей войти в тройку лучших еще и среди старших участников – юниоров и девушек до 20 лет.





Первенство Азии стартовало 24 июля в Катманду (Непал). Казахстан на данном Чемпионате представляют 7 спортсменов.





Накануне Анатолий Савельев одержал победу в категории до 62 килограммов среди юношей и занял второе место среди юниоров.





Сегодня на помост Чемпионата Азии выйдут сразу четыре казахстанских спортсмена:





Кумарбекова Гульжан (75+/90+ кг, группа Б) 12.15 Ю*

Муптильда Айзада (90+ кг, группа А) 16.15

Макеев Михаил (до 77 кг, группа А) 18.15

Бектай Асылжан (до 77 кг, группа А) 18.15 Ю*





Ю* - юноши и девочки до 17 лет



