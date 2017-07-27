Казахстанка Карина Кузганбаева завоевала «золото» Чемпионата Азии по тяжелой атлетике

27 июля 2017, 09:26

В сумме двоеборья 17-летняя спортсменка подняла 200 (90+110) килограммов.

Карина Кузганбаева боролась за медаль в категории до 69 килограммов среди юношей и девочек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики РК.

В сумме двоеборья 17-летняя спортсменка подняла 200 (90+110) килограммов, что позволило ей войти в тройку лучших еще и среди старших участников – юниоров и девушек до 20 лет.

Первенство Азии стартовало 24 июля в Катманду (Непал). Казахстан на данном Чемпионате представляют 7 спортсменов.

Накануне Анатолий Савельев одержал победу в категории до 62 килограммов среди юношей и занял второе место среди юниоров.

Сегодня на помост Чемпионата Азии выйдут сразу четыре казахстанских спортсмена:

Кумарбекова Гульжан (75+/90+ кг, группа Б) 12.15 Ю*
Муптильда Айзада (90+ кг, группа А) 16.15
Макеев Михаил (до 77 кг, группа А) 18.15
Бектай Асылжан (до 77 кг, группа А) 18.15 Ю*

Ю* - юноши и девочки до 17 лет

Фото с сайта vesti.kz

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