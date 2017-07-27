СМИ: Джоли рассказала, что из-за разрыва с Питтом у нее начались проблемы со здоровьем

Из-за стресса у нее началась гипертония, а также был диагностирован паралич лицевого нерва.

Анджелина Джоли рассказала, что из-за стресса, вызванного ее разрывом с Брэдом Питтом, у нее начались проблемы со здоровьем , сообщает , сообщает ТАСС со ссылкой на Vanity Fair.





Как отметила звезда у нее, в частности, была диагностирована гипертония, а также паралич лицевого нерва.





"Иногда семейные женщины думают о себе в последнюю очередь, пока это не скажется на их собственном здоровье", - призналась она. По словам Джоли, справиться с параличом нерва, который затронул половину ее лица, помогло иглоукалывание. Сейчас, по признанию звезды, она полностью "контролирует свою жизнь и здоровье".





42-летняя актриса также впервые рассказала о последних месяцах совместной жизни с Питтом, с которым они расстались в 2016 году и сейчас находятся в состоянии бракоразводного процесса.





"Это было тяжелейшее время, нам обоим стал необходим воздух", - поведала она.





По признанию Джоли, после разрыва отношений прийти в себя ей помогла забота о детях и работа по дому.





"В течение девяти месяцев я просто пыталась быть хорошей домохозяйкой: я убирала за собаками, мыла посуду и читала детям сказки на ночь", - рассказала актриса.





По ее словам, по просьбе детей она даже записалась на кулинарные курсы.



