Спрос казахстанцев на доллары в июне упал на 2%

Несмотря на усиление волатильности валютного курса тенге, казахстанцы в июне 2017 года сократили покупку наличных долларов США на 1,9%, или на $15,4 млн

В 2004-2016 годов рост спроса на доллары в июне варьировал от 4,4% до 29,6%.

Напомним, что в мае сумма покупок валюты в обменных пунктах страны увеличилась на 47,2% в преддверии сезона отпусков.

Для снижения давления Нацбанк РК впервые за последние 9 месяцев осуществил валютные интервенции, продав на внутреннем рынке $101 млн в период пикового спроса на инвалюту - 21 и 22 июня 2017 года. В течение июня официальный курс достигал 327,63 тенге за доллар США.

В июне текущего года снижение спроса на доллары США было зафиксировано в 5 регионах РК из 16 - год назад сокращение было замечено только в одном регионе.





Наиболее сильно объемы продаж населению наличных долларов упали в обменных пунктах Алматы - на 10,4%, или на $41,6 млн. В результате доля "южной столицы" в совокупном объеме спроса снизилась до 44% с 48,2% в мае.





На втором месте ЮКО - жители региона в июне купили на 9,3%, или на $9 млн, меньше инвалюты, чем в мае этого же года.





В тройку регионов РК, где зафиксировано самое значительное сокращение спроса на доллары в июне, попала Павлодарская область. Здесь было куплено на 9,3%, или на $2 млн, меньше наличных долларов, чем месяцем ранее.