Спрос казахстанцев на доллары в июне упал на 2%
27 июля 2017, 09:32
И это несмотря на заметное ослабление валютного курса тенге.
Несмотря на усиление волатильности валютного курса тенге, казахстанцы в июне 2017 года сократили покупку наличных долларов США на 1,9%, или на $15,4 млн, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz.
Это нетипичное поведение потребительского спроса на американскую валюты для этого времени года - напротив, в июне объемы продаж долларов США в обменниках увеличиваются в среднем на 13,5% по сравнению с маем.
В 2004-2016 годов рост спроса на доллары в июне варьировал от 4,4% до 29,6%.
Напомним, что в мае сумма покупок валюты в обменных пунктах страны увеличилась на 47,2% в преддверии сезона отпусков.
Сокращение продаж долларов в обменниках наблюдалось на фоне достаточно заметного ослабления нацвалюты.
За июнь официальный курс USD/KZT вырос на 3,3% против снижения на 1% в мае текущего года.
Июньское ослабление тенге стало реакцией на падение цен на нефть на мировых торговых площадках.
Для снижения давления Нацбанк РК впервые за последние 9 месяцев осуществил валютные интервенции, продав на внутреннем рынке $101 млн в период пикового спроса на инвалюту - 21 и 22 июня 2017 года. В течение июня официальный курс достигал 327,63 тенге за доллар США.
В июне текущего года снижение спроса на доллары США было зафиксировано в 5 регионах РК из 16 - год назад сокращение было замечено только в одном регионе.
Наиболее сильно объемы продаж населению наличных долларов упали в обменных пунктах Алматы - на 10,4%, или на $41,6 млн. В результате доля "южной столицы" в совокупном объеме спроса снизилась до 44% с 48,2% в мае.
На втором месте ЮКО - жители региона в июне купили на 9,3%, или на $9 млн, меньше инвалюты, чем в мае этого же года.
В тройку регионов РК, где зафиксировано самое значительное сокращение спроса на доллары в июне, попала Павлодарская область. Здесь было куплено на 9,3%, или на $2 млн, меньше наличных долларов, чем месяцем ранее.
Фото с сайта lada.kz
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