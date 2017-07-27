В 2016 году каждый пятый квадратный метр введен в эксплуатацию в Астане

В МНЭ РК проинформировали о росте строительства в Казахстане за 2016 год.

В 2016 году объем строительных работ (услуг) составил 3258,0 млрд.тенге и по сравнению с 2015 годом увеличился на 7,4%, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.





Наибольшая доля строительных работ выполнена крупными предприятиями (45,2%).





В 2016 году построено 10,5 млн. квадратных метров жилья, что на 17,6% больше чем в 2015 году.









Индивидуальными застройщиками построено 5,2 млн.квадратных метров. Каждый пятый квадратный метр введен в эксплуатацию в Астане.





В сфере образования и здравоохранения в 2016 году введено 89 общеобразовательных школ, 80 дошкольных учреждений, 69 амбулаторно-поликлинических учреждений и 5 больниц.







