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Рост строительства в Республике Казахстан в 2016 году

 

В 2016 году объем строительных работ (услуг) составил 3258,0 млрд.тенге и по сравнению с 2015 годом увеличилсяна 7,4%. Наибольшая доля строительных работ выполнена крупными предприятиями (45,2%).

 

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В 2016 году построено 10,5 млн. квадратных метров жилья, что на 17,6% больше чем в 2015 году. Индивидуальными застройщиками построено 5,2 млн.квадратных метров. Каждый пятый квадратный метр введен в эксплуатацию в г. Астана.

В сфере образования и здравоохранения в 2016 году введено 89 общеобразовательных школ, 80 дошкольных учреждений, 69 амбулаторно-поликлинических учреждений и 5 больниц.

 

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27 июля 2017, 09:49
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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