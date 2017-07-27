В Алматинской области планируется строительство 48 квартирных таун-хаусов

Очередники за земельными участками будут получать не просто землю, а готовый дом.

В рамках пилотного проекта реализации программы «Нұрлы жер» в Алматинской области до конца текущего года планируется строительство таун-хаусов на 48 квартир, общей площадью – 5918,4 кв.м.





Об этом объявил директор Алматинского областного филиала АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Галымжан Шалгымбаев на информационной площадке Региональной службы коммуникаций.





Отметим, что в настоящее время по всему Казахстану ведется строительство жилья в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жер». Целью данной программы является обеспечение устойчивого темпа роста строительства жилья, доступного для широких слоев населения и приоритетных категорий граждан.





По словам Галымжана Даулетбаевича, очередники за земельными участками будут получать не просто землю, а готовый дом.





- Претенденты должны соблюсти два важных условия: они должны состоять в списке очередников на землю и иметь накопительный вклад в АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Площади возводимых строений будут варьироваться от 80 кв.м. до 123 кв.м., где стоимость 1 кв.м. до 120 000 тенге. По данной программе, приобретение жилья подразумевается путем получения банковского займа в нашем банке, с внесением первоначального взноса 30 % от стоимости жилья под 5 % годовых. Претендовать на квартиры смогут те граждане, которые являются очередниками на земельный участок в Земельном комитете, - говорит он.





Напомним, что банк выступает основным оператором государственных жилищных программ: программы «Нұрлы жер», программы «Нұрлы жол», антикризисной программы «Свой дом», и за период деятельности Алматинского областного филиала, более 37 тысяч жителей региона стали вкладчиками АО «Жилстросбербанк».