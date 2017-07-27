Продажа долларов США в обменных пунктах РК за июнь 2017 года

Спрос казахстанцев на доллары США в июне 2017 упал на 2%, несмотря на заметное ослабление валютного курса тенге

Несмотря на усиление волатильности валютного курса тенге, казахстанцы в июне 2017 года сократили покупку наличных долларов США на 1,9%, или на $15,4 млн.

Это нетипичное поведение потребительского спроса на американскую валюты для этого времени года - напротив, в июне объемы продаж долларов США в обменниках увеличиваются в среднем на 13,5% по сравнению с маем.

В 2004-2016 годов рост спроса на доллары в июне варьировал от 4,4% до 29,6%.

Напомним, что в мае сумма покупок валюты в обменных пунктах страны увеличилась на 47,2% в преддверии сезона отпусков.

Сокращение продаж долларов в обменниках наблюдалось на фоне достаточно заметного ослабления нацвалюты - за июнь официальный курс USD/KZT вырос на 3,3% против снижения на 1% в мае текущего года.

Июньское ослабление тенге стало реакцией на падение цен на нефть на мировых торговых площадках. Для снижения давления Нацбанк РК впервые за последние 9 месяцев осуществил валютные интервенции, продав на внутреннем рынке $101 млн в период пикового спроса на инвалюту - 21 и 22 июня 2017 года.

В течение июня официальный курс достигал 327,63 тенге за доллар США.

В июне текущего года снижение спроса на доллары США было зафиксировано в 5 регионах РК из 16 - год назад сокращение было замечено только в одном регионе.

Наиболее сильно объемы продаж населению наличных долларов упали в обменных пунктах Алматы - на 10,4%, или на $41,6 млн. В результате доля «южной столицы» в совокупном объеме спроса снизилась до 44% с 48,2% в мае.

На втором месте ЮКО - жители региона в июне купили на 9,3%, или на $9 млн, меньше инвалюты, чем в мае этого же года.

В тройку регионов РК, где зафиксировано самое значительное сокращение спроса на доллары в июне, попала Павлодарская область. Здесь было куплено на 9,3%, или на $2 млн, меньше наличных долларов, чем месяцем ранее.