Что изменится в Кодексе об административных правонарушениях РК

11 июля Главой государства был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан».

В законодательство внесен целый ряд поправок. Изменения коснулись и Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Главное новшество касается порядка пересмотра Верховным Судом вступивших в законную силу судебных актов по административным делам.

Теперь Председатель Верховного Суда и председатель специализированной судебной коллегии Верховного Суда смогут инициировать пересмотр постановлений суда.

Для этого лица, привлеченные к административной ответственности, потерпевшие, их законные представители, защитники и представители юридических лиц, вправе самостоятельно обратиться в Верховный Суд с ходатайством о внесении представления. Такое же право предусматривается и для центральных органов.

Ходатайство о внесении представления должно соответствовать требованиям, предусмотренным ст.848 КоАП.

При этом в обязательном порядке в ходатайствах участники процесса должны указать на наличие оснований в каких случаях:

- исполнение оспариваемого постановления может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики и безопасности Республики Казахстан;

- постановление нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;

- постановление нарушает единообразие в толковании и применении норм права.

Аналогичные требования предусмотрены для ходатайства о принесении кассационного протеста, подаваемого в органы прокуратуры.

В силу ч.5 ст.851 КоАП названные основания являются исключительными случаями, когда Верховный Суд вправе пересмотреть вступившие в законную силу судебные акты по делам об административных правонарушениях.

Положения Закона вводятся в действие с 25 июля 2017 года.