В Астане состоялся семинар-тренинг «Эффективное расследование и документирование пыток и жестокого обращения в соответствии со Стамбульским протоколом»

С обретением независимости Казахстан предпринял ряд системных мер в области борьбы с пытками. Важным шагом в данном направлении стало принятие 29 июня 1998 г. Конвенции ООН против пыток и других видов жестокого или унижающего достоинство обращения и наказания.

В качестве участника Конвенции Казахстан взял на себя обязательства проводить скоординированную политику противодействия пыткам. В этом контексте особую актуальность для Казахстана имеет вопрос эффективности расследования пыток.

В рамках совместного проекта «Совершенствование национальных правозащитных механизмов и эффективной реализации международных обязательств Республики Казахстан: Второй этап» Программой развития ООН в Казахстане, Министерством юстиции, Министерством иностранных дел РК при содействии Офиса программ ОБСЕ в Астане, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, и Регионального хаба по противодействию глобальным угрозам организован семинар-тренинг «Эффективное расследование и документирование пыток и жестокого обращения в соответствии со Стамбульским протоколом».

Основная цель семинара заключается в усилении потенциала работы органов прокуратуры и судебно-экспертной деятельности в сфере расследования фактов применения пыток.

Открывая работу семинара, заместитель директора Института Стратегического планирования и международных отношений Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Шакир Шаяхметов отметил актуальность темы семинара в свете выполнения Казахстаном международных обязательств в борьбе с пытками. По его словам, факты применения пыток в Казахстане продолжаются из года в год, нарушая принципы защиты прав личности в уголовном процессе.

В этом аспекте он выделил ряд важных задач, направленных на искоренение пыток как в пенитенциарных учреждениях, так и на стадии досудебного расследования, а также по оперативному выявлению и расследованию уголовных дел о пытках.

Ш. Шаяхметов также подчеркнул важность проведения расследования по горячим следам, по причине возникновения трудностей в доказывании фактов. При этом он напомнил, что судебная перспектива уголовного дела напрямую зависит от юридически грамотной фиксации следов пыток.

Руководитель Департамента эффективного управления, ПРООН в Казахстане Константин Сокульский в своем приветственном слове рассказал о целях проектов ПРООН в сфере расширения доступа граждан к правосудию, которые созвучны второму разделу институциональных реформ Плана нации «100 конкретных шагов».

Проектом предусмотрено совершенствование работы судебной системы и правоохранительных органов. Они также соответствуют Целям Устойчивого Развития Организации Объединенных Наций.

В частности, Цель 16 предполагает обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных учреждений на всех уровнях, включая органы правоохранительной и судебной системы.

К. Сокульский подчеркнул, что Стамбульский протокол по эффективному расследованию и документированию пыток является общепринятым руководством, которым руководствуются большинство стран, ратифицировавших Конвенцию против пыток. Этот документ является результатом совместной работы более 75 экспертов из 15 стран, который был представлен Верховному Комиссару ООН по правам человека и был признан в качестве руководства, содержащего международные стандарты расследования и документирования фактов пыток.

Заведующая отделом человеческого измерения Офиса программ ОБСЕ в Астане Изабелла Хартманн охарактеризовала пытки как серьезное нарушение прав человека, строго запрещенное международным правом при любых обстоятельствах. Этот запрет является абсолютным.

Прежде всего она подчеркнула, что государства-участники ОБСЕ приняли на себя обязательства, которые являются политическими обязывающими для всех государств-участников. При этом не смотря на все обязательства И. Хартманн отметила наличие данной проблемы во многих странах.

Между тем она перечислила ряд мер, принимаемых Казахстаном в борьбе против пыток, среди которых было особо отмечено создание НПМ в Казахстане.

Организаторами в целом отмечено, что семинар будет способствовать повышению эффективности работы органов следствия прокуратуры и судебных экспертов в расследовании применения пыток с учетом положений Стамбульского протокола.

В рамках семинара на протяжении четырех дней с 24-27 июля международные эксперты Русудан Бериашвили, Улугбек Азимов и национальный эксперт Анара Ибраева представили передовые методики качественного расследования и медицинского документирования фактов применения пыток, с использованием рекомендаций протокола.

В рамках мероприятия слушатели — сотрудники органов прокуратуры, следственных органов, судебно-медицинских экспертов и представителей адвокатского сообщества из разных регионов Казахстана обменялись мнениями по ключевым правовым и практическим аспектам расследования пыток в Казахстане.

Главные темы семинара - расследование пыток в Казахстане - правовая основа и практика; понятие пытки; международные стандарты свободы от пыток; Стамбульский протокол; физические доказательства пыток; методы пыток и описание повреждений; интерпретация медицинских данных и составление медицинского заключения; психологические доказательства пыток; взаимодействие специалистов в расследовании пыток.

Для совершенствования полученных навыков участники привлечены к практическим занятиям по решению кейсов практических задач.

На конкретных примерах рассмотрены вопросы, возникающие при назначении экспертиз по фактам пыток, особенности проведения осмотра лиц, подвергавшихся пыткам. Также были проанализированы проблемные вопросы при расследовании уголовных дел по фактам пыток.

Участники встречи акцентировали внимание на проблемах выявления признаков пыток.

По результатам встречи планируется выработка рекомендаций относительно обеспечения принципов Стамбульского протокола и консолидации усилий всех заинтересованных структур в повышении уровня борьбы с фактами пыток в Казахстане.

Справочно: Стамбульский протокол -это руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Свод общепринятых международных принципов и норм расследования, который подготовили более 75 экспертов из 40 организаций из 15 стран мира. Был представлен Верховному комиссару ООН по правам человека 9 августа 1999 года. Призван служить как международный принцип оценки действий лиц, применяющих пытки или жестокое обращение, для расследования случаев применения пыток и для передачи отчетов в судебные или другие следственные органы.