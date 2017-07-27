Запущен первый этап завода по утилизации автомобилей

26 июля т.г. на территории СЭЗ «Сарыарка» г.Караганда запущен первый этап проекта по строительству завода по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств ТОО «RecyclingCompany», реализуемый в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы.

В торжественной церемонии запуска приняли участие аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Алик Айдарбаев, вице-министр энергетики РК Гани Садибеков, а также представители отечественных автопроизводителей и экологических организаций.

В своей приветственной речи А.Айдарбаев подчеркнул важность проекта, а также напомнил, что основной целью второй пятилетки ГПИИР является акцентированное стимулирование конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, направленное на повышение производительности труда и увеличение объемов экспорта обработанных товаров.

По его словам, государством предоставляется широкий набор инструментов поддержки (инфраструктура под конкретные проекты, долгосрочный лизинг и кредитование, вхождение в уставный капитал проектных компаний и др.).

Завод по утилизации ВЭТС полного цикла не имеет аналогов в Центрально-Азиатском регионе и является одним из крупнейших проектов в перерабатывающей отрасли Казахстана.

В реализации проекта всестороннюю поддержку оказали местные власти, само производство разместилось на специальной экономической зоне «Сарыарка».

Проект является экологическим - направленным на защиту окружающей среды и охраны здоровья населения, предотвращение и сокращение негативного влияния в результате образования отходов.

Новый завод оснащен современным итальянским оборудованием, которое отвечает требованиям цифровизации и Индустрии 4.0.

За работой всего комплекса следит компьютерная система, которая при помощи интернета соединяется с диспетчерской службой компании Ing. BONFIGLIOLI (Италия) и в случае сбоев или неполадок сможет дать рекомендации по устранению неполадок.

Шредерная установка итальянского производства «Bonfiglioli», позволяет утилизировать вышедшие из эксплуатации транспортные средства и перерабатывать металлолом. Производственная мощность шредерного комплекса составляет порядка 50 тысяч вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС). В час оборудование способно перерабатывать до 25 старых автомобилей.

Полное завершение строительства первого казахстанского завода по утилизации старых автомобилей запланировано на декабрь 2017 года. В рамках Второго этапа предусмотрен ввод пирролизной установки, позволяющей довести глубину переработки до 98%.

Полученная из отходов цветных металлов, черного металла и его сплавов, продукция будет доставляться на медеплавильные предприятия региона, что окажет мультипликативный эффект на смежные отрасли экономики.

Общая стоимость проекта - порядка 3,4 млрд. тенге (1, 2 этап), с созданием более 70 рабочих мест.