На ярмарке в США развалился аттракцион с людьми

Один человек погиб и семеро пострадали.

В штате Огайо, США полиция расследует инцидент на ярмарке, в результате которого погиб один и пострадали семеро человек , сообщает НТВ.ru.









Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.





Как сообщает NBC4, среди получивших травмы оказался и 13-летний подросток, его состояние оценивается как стабильное.





Катастрофа произошла в день открытия ярмарки. Аттракцион «Огненный шар» развалился во время праздника.