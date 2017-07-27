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На ярмарке в США развалился аттракцион с людьми

27 июля 2017, 10:34

Один человек погиб и семеро пострадали.

В штате Огайо, США полиция расследует инцидент на ярмарке, в результате которого погиб один и пострадали семеро человек, сообщает НТВ.ru.

Катастрофа произошла в день открытия ярмарки. Аттракцион «Огненный шар» развалился во время праздника.

Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как сообщает NBC4, среди получивших травмы оказался и 13-летний подросток, его состояние оценивается как стабильное.


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