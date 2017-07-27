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КГА МИР РК и Авиационная транспортная прокуратура рассматривают возможность внедрения «Air Help»

 

Сегодня был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между Комитетом гражданской авиации МИР РК и Авиационной транспортной прокуратурой г. Астана.

Согласно Меморандуму стороны договорились продолжить сотрудничество, направленное на недопущение нарушений в сфере прав потребителей и создания благоприятных (комфортных) условий для авиапассажиров.

В рамках Меморандума, сторонами был принят план совместных мероприятий по рассмотрению внедрения информационного проекта «Air Help».

Проект «Air Help» направлен на улучшение защиты прав пассажиров используя общедоступные средства, т.е. мобильный телефон с мобильным приложением, с помощью которого авиапассажиры смогут решать вопросы по получению денежной компенсации за задержки, отмены рейсов от авиакомпаний. Затратив около 3-х минут на заполнение заявки (оформление иска) используя мобильное приложение, авиапассажир лишь ожидает компенсацию, делегировав свои полномочия юридической компании. «Air Help» взимает плату за обслуживание только в том случае, если иск будет удовлетворен. Плата за обслуживание будет вычитываться из полученной суммы компенсации от авиакомпании.

27 июля 2017, 10:33
Источник, интернет-ресурс: Министерства по инвестициям и развитию РК

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