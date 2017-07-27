Тренер итальянского «Торино» отправил три мяча из трех в девятку на тренировке
27 июля 2017, 10:41
Вратарь Ваня Милинкович-Савич не сумел отбить ни одного удара.
Главный тренер итальянского «Торино» Синиша Михайлович отправил три мяча из трех в девятку ворот во время тренировки. Видеозапись появилась на YouTube-аккаунте клуба.
Вратарь Ваня Милинкович-Савич не сумел отбить ни одного удара. В четвертый раз Михайлович намеренно послал мяч голкиперу в ноги.
48-летний тренер завершил карьеру игрока в 2006 году. Он был известен как мастер исполнения штрафных ударов.
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