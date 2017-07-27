Программа по поддержке банков своевременна

Относительно недавно Нацбанк презентовал программу по оздоровлению банковского сектора. На ее реализацию регулятор намерен направить порядка 500 млрд тенге. Впрочем, сумма может быть и меньше — все будет зависеть от уровня проблем в фининститутах. По мнению аналитиков, инициатива Нацбанка своевременна. Между тем регулятор должен тщательно мониторить поток госсредств, чтобы банки не направляли госресурсы на выдачу невозвратных кредитов.

Средства на программу будут взяты из бюджета Нацбанка. Выделяться 500 млрд тенге будут через дочернюю структуру, которую регулятор намерен создать в августе, сентябре. «Мы исходили из того, что есть определенный уровень неработающих кредитов, и он, очевидно, не отражает всю картину, есть реструктурированные займы, есть нетвердые залоги», — заметил заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков.

Так, по данным Нацбанка, официальный уровень «токсичных» кредитов не превышает 11%. С учетом реструктурированных займов доля проблемных кредитов достигает 25%.

В программе по оздоровлению смогут принять участие банки, чей капитал составляет более 45 млрд тенге, за исключением фининститутов, являющихся «дочками» иностранных банков. Сейчас же капитал в 45 млрд тенге имеют порядка 15 банков. «Не все банки станут участниками программы с точки зрения целей и задач. Каждую заявку на участие в программе мы будем оценивать индивидуально, выносить на правление Нацбанка», — сообщил Олег Смоляков.

Акционеры не останутся в стороне. Если фининститут будет претендовать на помощь от регулятора, то его акционеры должны будут участвовать в докапитализации своего банка. «Мы предполагаем участие государства и акционеров банка в пропорции два к одному», — сообщили в Нацбанке.

Глава «Сентрас Секьюритиз» Талгат Камаров считает, что сопричастность акционеров в докапитализации банков — это своего рода гарантия того, что акционеры, так же как и Нацбанк, будут ответственны за госпомощь. «Время односторонней помощи со стороны государства потихоньку проходит. Риски нужно делить между государством и собственниками фининститутов. Нужно избежать ситуации, когда акционеры банков стоят в стороне, а государство за свой счет спасает, помогает банкам», — заметил аналитик.

Директор департамента управления активами «Казкоммерц Секьюритиз» Айвар Байкенов считает, что помощь регулятора своевременна. «Нацбанк уже не осуществляет какой-то безвозмездной помощи, а призывает акционеров участвовать в программе на справедливых условиях. То есть, если акционер фининститута когда-то недоглядел, содействовал ухудшению ситуации в организации, значит он, как и регулятор, должен поддержать банк капиталом. Эта мера по солидарной ответственности владельцев банка в финансировании фининститута — правильная. Нужно учитывать, что в Казахстане околокризисное время», — заметил он.

Кстати, банки будут самостоятельно принимать решение: участвовать им в программе НБ или нет. С каждым из фининститутов будут прорабатываться индивидуальные планы.

«Для акционеров будут созданы благоприятные пятилетние условия, в течение которых они смогут постепенно капитализировать свои банки и решать другие проблемы. Одним из условий программы станет обмен госбумаг на субординированный долг. Банки будут погашать долг в течение 15 лет», — сообщили в Нацбанке.

Аналитики прокомментировали требование регулятора по собственному капиталу. «Если перед Нацбанком стоит задача по оздоровлению всего банковского сектора, конечно, нужно помочь банкам. В программе не зря обозначен минимум по уровню собственного капитала в 45 млрд тенге. Фининституты, соответствующие этому критерию, занимают значимую долю банковского сектора. В данном случае регулятор не делит их на слабые и финансово устойчивые. Повторюсь, что основная цель программы — это оздоровление банковского сектора в целом, его основной доли и запуск механизма кредитования в экономике. Ни один регулятор в мире не может позволить себе смотреть со стороны на проблемы финсектора», — уверен председатель правления АО «Цесна Капитал» Самат Балкенов.

В свою очередь Айвар Байкенов считает, что, запустив программу, «регулятор дал шанс банкам очистить свои кредитные портфели от „токсичных» займов». «Банки осуществляли разного рода маневры, чтобы удерживать долю плохих займов на более низких уровнях. Сейчас же регулятор дал банкам шанс, который выпадает не так часто. Предложены меры, чтобы они все-таки признали убытки по проблемным активам, которые уже безнадежны, досформировали провизии. Конечно, в этом случае будет давление на капитал банков, но Нацбанк готов помочь и в такой ситуации. Зато в результате фининституты получат чистый кредитный портфель, с которым они смогут комфортно работать и кредитовать экономику», — считает аналитик.

В социуме есть мнение, что «токсичным» банкам не стоит оказывать поддержку — рынок сам расставит все по своим местам. Впрочем, по мнению Талгата Камарова, при принятии решения банкротить тот или иной фининститут «нужно смотреть на масштабы последствий». «Конечно, обанкротить банк — это самое простое, беззатратное решение. Но, с другой стороны, нужно смотреть, какие последствия влечет ликвидация банка. Есть банки, у которых широкая депозитная база, и если их обанкротить, то их депозиторы с вкладами более 10 млн тенге могут недополучить свой доход. К тому же банкротство крупного фининститута может пошатнуть всю банковскую систему, вызвать панику среди вкладчиков. Вкладчики других, стабильных, банков могут автоматически начать снимать средства со своих счетов и депозитов», — подчеркнул аналитик.