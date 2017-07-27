Мария Мудряк прошла в финал конкурса "Опералия"

Стали известны имена 14 участников, которые прошли в финал конкурса «Опералия Пласидо Доминго».

По результатам полуфинала, в финал прошли 14 конкурсантов : солистка «Астана Опера», лауреат многих международных конкурсов, великолепное сопрано Мария Мудряк (Казахстан), Руперт Энтикнап (контртенор, Великобритания), Давиде Джусти (тенор, Италия), Су Ён Ли; Су Ён Пак (сопрано), Леон Ким (баритон, Республика Корея), Влада Боровко, Кристина Мхитарян, Оксана Секерина (сопрано, Россия), Адела Захариа (сопрано, Румыния), Эммет О’Хэнлон (баритон, США), Руслана Коваль (сопрано, Украина), Борис Пригл (бас-баритон, Чехия), Леви Секхапан (тенор, Южная Африка).









За премии Пепиты Эмбил де Доминго и Пласидо Доминго-старшего будут бороться: Дамиана Мицци (сопрано), Марко Чапони (тенор, Италия), Леон Ким (баритон, Республика Корея), Адела Захариа (сопрано, Румыния), Леви Секхапан (тенор, Южная Африка).





29 июля молодым певцам предстоит встретиться на сцене ГТОБ «Астана Опера», чтобы продолжить борьбу за победу, которая станет знаком высшей пробы для голоса и одновременно точкой отсчета для блестящей певческой карьеры. Общий призовой фонд составляет 180 тысяч долларов.

- Нам было невероятно сложно выбрать финалистов, мы очень долго обсуждали, считали баллы, было много мнений. Общий уровень подготовки участников невероятно высокий, поэтому мы выбрали больше финалистов, чем обычно бывает. Теперь с нетерпением ожидаем финала в субботу. Точно знаем, что будет нелегко выбрать победителя. При принятии решения мы учтем множество критериев: это и возраст, и длина исполненной арии и т.д. Одна из отличительных особенностей конкурса в этом году – большое количество участниц-сопрано, и все они очень сильные. Я уже 10 лет являюсь членом жюри в конкурсе «Опералия». Скажу, что это очень серьезное вокальное состязание. Победа в конкурсе открывает певцам многие двери ведущих оперных театров. От себя добавлю, что здесь есть пара имен, которые я хотел бы видеть в афише своего театра, - поделился художественный администратор Метрополитен-опера Джонатан Френд.









За финалом конкурса можно следить в прямой трансляции по телеканалу «Хабар», начало в 16.30 и международному каналу Medici.tv.





Завершится смотр 29 июля гала-концертом лауреатов, которым будет дирижировать сам маэстро Пласидо Доминго.





Напомним, что среди победителей «Опералии» прошлых лет – известный казахстанской публике Симоне Пьяццола, выступивший на сцене «Астана Опера» в премьере оперы Дж. Верди «Травиата», а также знаменитые вокалисты Хосе Кура, Роландо Виллазон, Анна Нетребко, Эрвин Шротт, Дмитрий Корчак, Василий Ладюк, Инва Мула и другие прославленные исполнители.







