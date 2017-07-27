Самолет потерпел крушение в Алматинской области, есть жертвы

В Алматинской области потерпел крушение легкомоторный самолет, передает Zakon.kz.

По данным Комитета гражданской авиации, ЧП произошло сегодня, 27 июля, недалеко от Жаркента.

«27.07.2017 г. произошло падение самолёта ЯК-12, принадлежащего авиакомпании «КазАвиа», в Панфиловском районе, село Шолакай, 10 км севернее от Жаркента. 2 человека погибли», - сказано в распространенном сообщении.

Сообщается, что выполнялись авиахиработы.

Комитетом начато расследование данного факта.

Официальный представитель КЧС МВД РК подтвердил произошедшее, добавив, что самолет производил обработку кукурузных полей. На борту, включая пилота, находилось два человека, оба погибли.