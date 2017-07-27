В ВКО разработан проект «Цивилизационный феномен Восточного Казахстана»

Проект позволит создать научную платформу для изучения истории области с древних времен.

Рабочая группа ученых, экспертов в разных сферах отобрала несколько десятков разработок, которые станут основой реализации президентской программы «Рухани жаңғыру» в регионе , передает пресс-служба акима ВКО.





Так, проект «Цивилизационный феномен Восточного Казахстана» позволит создать научную платформу для изучения истории области с древних времен, показать многогранность историко-культурных и этногенетических процессов, представить единый комплекс мемориальной культуры.





В области уже реализуются подобные масштабные проекты. С прошлого года по инициативе главы региона Даниала Ахметова на территории Восточного Казахстана работают казахстанские археологи совместно с ведущими учеными из Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Польши, России, США и Японии.





На сегодня исследованы пять археологических объектов, которые имеют большое значение в изучении древней истории Казахстана. В областной историко-краеведческий музей передано три тысячи новых артефактов.



