Саакашвили пообещал бороться за право вернуться в Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что будет бороться за право вернуться в Украину, несмотря на решение Киева лишить его гражданства. Соответствующее видеообращение он выложил на своей странице в Facebook, сообщает Соответствующее видеообращение он выложил на своей странице в Facebook, сообщает Lenta.ru









«Я простой украинец. Сейчас со мной власти поступают так же, как и с обычными гражданами, игнорируя их права. Я прожил на Украине более 13 лет, участвовал в трех революциях. У меня лишь одно гражданство — украинское, и я не буду его лишен. Я не останусь где-либо-еще и не изменю свой статус, я буду бороться за свое законное право вернуться на Украину», — заявил Саакашвили.





Он добавил, что президент Украины Петр Порошенко «наплевал на Конституцию, по которой он должен быть ее гарантом».





Еще более нелицеприятно по ситуации со своим лидером высказалась партия Саакашвили «Движение новых сил».





В политическом объединении напомнили, что Конституция Украины прямо запрещает лишать гражданства, также это является нарушением Европейской конвенции о гражданстве . В Движении добавили, что «Петр Порошенко — трус и ничтожество, который скатывается в тоталитаризм и перестал адекватно оценивать ситуацию в стране».





Ранее Саакашвили заявил украинским СМИ, что после аннулирования его украинского гражданства он «будет жить в Киеве и просто ходить по Майдану».





Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства страны. Как пояснили в Государственной миграционной службе, дело в том, что политик при заполнении анкеты указал ложные данные: бывший грузинский президент написал, что не находится под следствием ни в Украине, ни за ее пределами, хотя известно, что он заочно арестован в Грузии.



