Процедура банкротства юридического лица в РК

Молокостова К.

юрист Юридической фирмы «Тлеулин и партнеры»

В мировой истории развитие института банкротства прошло много этапов, прежде чем стать относительно безопасным и порой даже выгодным для должника способом освобождения от обязательств перед кредиторами. На протяжении многих веков неспособность выплатить долги кредиторам могла привести должника к уголовной либо иной личной ответственности, вплоть до казни. Лишь к XVIII веку имущественная ответственность окончательно оттесняет уголовную, а также вводится понятие прощения долга.

Если раньше термин «банкротство» не имел столь широкого распространения на территории стран СНГ и в большинстве случаев воспринимался с оттенком драматизма и фатальности, то в современных экономических условиях все больше компаний рассматривает и детально изучает возможности и перспективы, предоставляемые процедурой банкротства. В общем виде процедуру банкротства в Казахстане можно разделить на несколько обособленных этапов.

Наступление неплатежеспособности и подготовка материалов для подачи в суд

Первый этап - подготовительный. На этот счет существует множество заблуждений, поэтому важно понимать, что процесс банкротства начинается задолго до обращения в судебные органы. Основанием для подачи обращения о банкротстве является наступившая неплатежеспособность должника. Следует обратить внимание, что в 2014 году был принят новый Закон «О реабилитации и банкротстве», который установил обязанность лица, у которого имеются обязательства перед кредиторами в определенных случаях обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве. Невыполнение этого требования может повлечь наступление имущественной ответственности должностных лиц и участников должника.

Если заявление о банкротстве подается должником самостоятельно, ему необходимо заблаговременно провести кропотливую работу: сформулировать позицию относительно причин наступления неплатежеспособности и несостоятельности для суда и лиц, имеющих право требования к должнику, запросить необходимую информацию в государственных и негосударственных структурах, сформировать пакет необходимой документации, привести все бухгалтерские, юридические, управленческие, технические, а также иные документы в надлежащее состояние. Этап завершается обращением в суд с требованием о применении процедуры банкротства к должнику.

Рассмотрение судом заявления о банкротстве

Не позднее 5 рабочих дней после поступления заявления о банкротстве, суд возбуждает дело, либо возвращает заявление без рассмотрения в случае несоблюдения формы и порядка подачи заявления. После возбуждения дела о банкротстве не допускается исполнение ранее вынесенных судебных актов в отношении имущества должника, также исключается безакцептное снятие денег с банковских счетов должника и обращение взыскания на имущество, любые имущественные требования кредиторы заявляют только в рамках банкротной процедуры.

Со дня вынесения судом определения о возбуждении дела органам и участникам должника запрещается использовать и отчуждать имущество, за исключением обычных для данной компании коммерческих операций. Осуществлять любые действия, выходящие за рамки обычных коммерческих операций, должник вправе только после предварительного согласования с временным управляющим. Запрещается также отчуждение акций или долей в уставном капитале должника.

После возбуждения дела, не позднее 2 рабочих дней, суд назначает временного управляющего - лицо, прошедшее квалификационный экзамен и допущенное в установленном законом порядке к осуществлению деятельности администратора. Главной задачей временного управляющего на данном этапе является сбор информации, а также составление заключения аналитического характера относительно финансового состояния должника.

В заключении, изучив учетную и бухгалтерскую документацию, временный управляющий приводит выводы касательно платёжеспособности либо неплатежеспособности должника, о наличии оснований для признания несостоятельности должника либо иные выводы. Заключение представляется временным управляющим в суд и рассматривается в качестве одного из доказательств, для возможности всестороннего и полного исследования судом вопроса о неплатежеспособности должника.

В судебном заседании помимо должника участвуют представитель уполномоченного органа, представитель органа прокуратуры, кредиторы и иные заинтересованные лица, которые также дают пояснения, отзывы и пользуются всеми иными правами, предусмотренными гражданским процессуальным законодательством. Если должник не является в судебное заседание, суд может вынести определение о принудительном приводе, за исключением случаев банкротства отсутствующего должника. Если заявление о банкротстве подано кредитором, то его неявка в судебное заседание влечет вынесение судом определения об оставлении заявления без рассмотрения.

Завершение этапа определяется вынесением судебного акта о признании либо не признании несостоятельности должника. При этом суд ограничен временными рамками: дело о банкротстве, в случае если заявитель должник, должно быть рассмотрено в месячный срок, в случаях, когда в суд подает кредитор или прокурор - в течение 2-х месяцев с момента возбуждения дела.

Процедура банкротства и ликвидация должника

После признания должника несостоятельным начинается заключительный и самый длительный этап, завершающийся внесением записи о ликвидации банкрота в государственный регистр юридических лиц. Со дня вынесения судом решения о признании должника банкротом признаются истекшими все сроки его обязательств, не начисляется неустойка и вознаграждение, все имущественные споры в судах, в которых участвует банкрот, прекращаются, по заявлению администратора снимаются все ограничения и обременения на имущество. Все имущественные требования к должнику предъявляются только в рамках процедуры банкротства. Всем органам и участникам банкрота запрещается использовать и отчуждать имущество, кроме обычных для данной компании коммерческих операций, а также в рамках погашения обязательств.

Предельный срок проведения данного этапа 9 месяцев, однако, в некоторых случаях срок процедуры банкротства может быть продлен. Функции по управлению делами и имуществом должника осуществляются временным управляющим, который формирует реестр требований кредиторов, проводит инвентаризацию имущественной массы, организовывает и проводит первое собрание кредиторов, на котором кредиторами определяется кандидатура банкротного управляющего.

Главными задачами банкротного управляющего являются охрана и контроль за имуществом должника, формирование имущественной массы, ведение реестра требований кредиторов, разработка и реализация плана продажи имущества, истребование долгов, исполнение требований кредиторов в соответствии с реестром требований, установление договоров и иных сделок, которые были заключены с нарушением законодательства и предъявление требований об их недействительности. Также банкротный управляющий вправе заключить мировое соглашение в случаях предусмотренных законодательством о реабилитации и банкротстве.

Некоторые сделки, совершенные в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве по инициативе банкротного управляющего и решению суда могут быть признаны недействительными со всеми последствиями, вытекающими из недействительности сделок. Помимо этого участники и должностные лица банкрота могут быть привлечены к субсидиарной (имущественной), административной или уголовной ответственности в случаях нарушения требований законодательства при заключении указанных сделок.

По итогам расчетов с кредиторами банкротный управляющий представляет в суд согласованный с собранием кредиторов заключительный отчет о своей деятельности с приложением ликвидационного баланса и отчета об использовании оставшегося после расчетов с кредиторами имущества. Суд не позднее 15 календарных дней утверждает заключительный отчет, ликвидационный баланс и выносит определение об окончании процедуры банкротства. При этом банкрот признается освобожденным от долгов, а процедура банкротства завершенной.

Имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, которое не было принято администратором в счет возмещения административных расходов и кредиторами в счет удовлетворения требований, равно как и деньги, оставшиеся после расчетов с кредиторами, передаются собственнику имущества или участникам юридического лица в соответствии с законодательством и учредительными документами должника.