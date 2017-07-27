О применении судом норм международных конвенций, договоров и Конституции Республики Казахстан при составлении решений

Каракузиева С.О.

судья Бостандыкского районного суда г.Алматы

При рассмотрении и разрешении гражданских дел судами применяются нормы международных конвенций, договоров и Конституци Республики Казахстан.

Приведем несколько примеров из судебной практики по рассмотрению споров, связанных с брачно-семейным законодательством, в том числе, где затрагичаются интересы несовершеннолетних детей;

По гражданскому делу по иску С. (мать) к Е. (отец) о разрешении выезда несовершеннолетнему ребенку Е. (сын) на постоянное место жительство в Российскую Федерацию вместе с матерью С., решением районного суда в удовлетворении иска было отказано.

Суд в решении указал на то, что ограничение отца в общении с сыном, нарушает права ребенка, реализация права ребенка на общение с отцом, дедушками, бабушками, братьями, сестрами и другими родственниками в случае его постоянного проживания в Российской Федерации окажется затруднительной, а исполнение решения суда - невозможным, доводы ответчика находят свое подтверждение, поскольку для исполнения решения суда ответчику несколько раз в месяц приходится летать за границу. Кроме того, выезд несовершеннолетнего на ПМЖ в Российскую Федерацию будет противоречить ст. 70 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье», согласно которой все вопросы, касающиеся воспитания и образования ребенка, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения.

Из указанной нормы следует, что выезд ребенка за границу создаст препятствия для ответчика в возможности на равных правах с истцом участвовать в воспитании и образовании ребенка.

Суд в данном случае применил нормы международной Конвенции о правах ребенка 1989 года.

Так, согласно ст.ст.3 и 9 Конвенции о правах ребенка 1989 года, во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. Ребенок не должен разлучаться со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. Государства-участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими родителями, за исключением случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка.

При рассмотрении гражданского дела по иску Ш. к К. о расторжении брака и взыскании алиментов на содержание супруги, судом установлено, что супруги имеют несовершеннолетнего ребенка, брачные отношения прекращены, совместное хозяйство не ведут, семья фактически распалась, истец настаивает на расторжении брака, ответчик в этой части признал, в части взыскания алиментов на содержание супруги просил отказать в удовлетворении с учетом положений подпункта 2 пункта 1 статьи 150 Кодекса о браке (супружества) и семье Республики Казахстан, ввиду непродолжительности (до пяти лет) пребывания супругов в браке.

Суд, рассмотрев дело по существу, решением удовлетворил иск в полном объеме, в решении суд указал на международный договор, в частности, на нарушение прав истца, предусмотренных пунктом 1 статьи 11Международного акта об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк 16 декабря 1966 года), ратифицированного Законом Республики Казахстан 21 ноября 2005 года, в котором указано о праве каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий питание, одежду, непрерывное улучшение условий жизни.

Также суды рассматривают гражданские дела, связанные с участием иностранных лиц.

Гражданским процессуальным законодательством регламентирован порядок их рассмотрения.

Так, согласно ст.466 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, суды Республики Казахстан рассматривают дела с участием иностранных лиц, если организация-ответчик находится или

гражданин-ответчик имеет место жительства на территории Республики Казахстан в случаях, когда орган управления, филиал или представительство иностранного лица находятся на территории Республики Казахстан; ответчик имеет имущество на территории Республики Казахстан; по делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства истец имеет место жительства в Республике Казахстан; по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или смертью кормильца, вред причинен на территории Республики Казахстан или истец имеет место жительства в Республике Казахстан; по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для предъявления требования о возмещении вреда, имело место на территории Республики Казахстан; иск вытекает из договора, по которому полное или частичное исполнение должно иметь место или имело место на территории Республики Казахстан; иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории Республики Казахстан; по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в Республике Казахстан или хотя бы один из супругов является гражданином Республики Казахстан; ) по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации истец имеет место жительства в Республике Казахстан; по делу о защите прав субъектов персональных данных, в том числе о возмещении убытков и (или) компенсации морального вреда, истец имеет место жительства в Республике Казахстан.

В основном с участием иностранных лиц рассматриваются иски о взыскании суммы задолженности в связи с неисполнением договорных обязательств.

Международные нормы Конвенции были применены при рассмотрении гражданского дела, где одна из сторон - иностранное юридическое лицо, зарегистрированное в России, в частности по иску ООО «К.Ф.» к ТОО «С.Ф.» и А. о взыскании задолженности. Суть иска заключается в том, что истец предоставил ответчику ТОО предметы лизинга - гидравлические экскаваторы, ответчик обязался своевременно осуществлять уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, солидарную ответственность принял на себя гарант А. В связи с неисполнением обязательств, истец обратился в суд по месту нахождения одного из ответчиков в районный суд. Решением районного суда иск был удовлетворен частично, взыскана задолженность со снижением суммы пени.

По данному делу суд применил нормы международной Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, совершенная в Кишиневе 7 октября 2002 года (далее - Конвенция), согласно которому Государства-участники Содружества Независимых Государств, участники настоящей Конвенции, далее именуются - Договаривающиеся Стороны. В силу ст.1 Конвенции, граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие лица, проживающие на ее территории, пользуются на территориях всех других Договаривающихся Сторон такой же правовой защитой их личных, имущественных и неимущественных прав, как и собственные граждане этой Договаривающейся Стороны. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие лица, проживающие на ее территории, имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, органы внутренних дел, органы безопасности и иные учреждения других Договаривающихся Сторон, к компетенции которых относятся гражданские, семейные и уголовные дела (далее именуемые учреждениями юстиции), могут выступать в них, подавать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане данной Договаривающейся Стороны. Термин «гражданские дела», употребляемый в настоящей Конвенции, включает в себя также дела, касающиеся разрешения экономических споров. Положения настоящей Конвенции применяются также к юридическим лицам. В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Конвенции, форма сделки определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой она совершается. Согласно статье 44 Конвенции, права и обязанности сторон по сделке определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой она совершается, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

При рассмотрении споров, связанных с участием инвалидов, возможно применение международных норм, в частности Конвенции о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 13 декабря 2006 года, ратифицированной Законом РК от 20.02.2015 года №288, вступившим в силу 21.05.2015 года.

Так, согласно ст.12 данной Конвенции, в которой предусмотрено равенство перед законом, государства-участники подтверждают, что каждый инвалид, где бы он ни находился, имеет право на равную правовую защиту. Государства-участники признают, что инвалиды обладают правоспособностью наравне с другими во всех аспектах жизни. Государства-участники принимают надлежащие меры для предоставления инвалидам доступа к поддержке, которая им может потребоваться при реализации своей правоспособности. Государства-участники обеспечивают, чтобы все меры, связанные с реализацией правоспособности, предусматривали надлежащие и эффективные гарантии предотвращения злоупотреблений в соответствии с международным правом прав человека. Такие гарантии должны обеспечивать, чтобы меры, связанные с реализацией правоспособности, ориентировались на уважение прав, воли и предпочтений лица, были свободны oт конфликта интересов и неуместного влияния, были соразмерны обстоятельствам этого лица и подстроены под них, применялись в течение как можно меньшего срока и регулярно проверялись компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебной инстанцией. Эти гарантии должны быть соразмерны той степени, в которой такие меры затрагивают права и интересы данного лица. С учетом положений настоящей статьи государства-участники принимают все надлежащие и эффективные меры для обеспечения равных прав инвалидов на владение имуществом и его наследование, на управление собственными финансовыми делами, а также на равный доступ к банковским ссудам, ипотечным кредитам и другим формам финансового кредитования и обеспечивают, чтобы инвалиды не лишались произвольно своего имущества.

В соответствии со ст.17 Конвенции каждый инвалид имеет право на уважение его физической и психической целостности наравне с другими.

Законом Республики Казахстан 10.03.2004 года за №531 ратифицирована Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам,Новый, совершенная в Кишиневе 07.10.2012 года.

При рассмотрении дел с участием иностранных лиц судами применяются нормы вышеуказанной Конвенции, в которой предусмотрены: договорная подсудность (ст.23), разрешение разных споров, в том числе: расторжение брака (ст.31); признание брака недействительным (ст.33); правоотношения родителей и детей (алиментные обязательства, исполнение решений суда, объявление розыска ответчика) (ст.35); право собственности на имущество (ст.41); форма сделки (ст.42); доверенность (ст.43); возмещение вреда (ст.45); исковая давность (ст.46).

Анализ показал, что из года в год количество рассмотренных гражданских дел с применением в решениях международных конвенций, договоров и Конституции Республики Казахстан, увеличивается.

В основном, судьями по делам применяются нормы международных конвенций о правах ребенка; о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам; международного акта об экономических, социальных и культурных правах.

При разрешении дел, судьи, исходя из конкретного рассматриваемого дела, могут применять следующие нормы международных конвенций и договоров, которые ратифицированы Законом Республики Казахстан:

«Конвенция о международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи и Протокола о праве, применимом к алиментным обязательствам» (ратифицирован Законом НовыйРеспублики Казахстан от 9 апреля 2016 года № 492-V ЗРК)

«Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения» (НовыйСовет глав государств Содружества Независимых Государств от 28 марта 1997 г.

«Конвенция об охране заработной платы» (Конвенция 95) (НовыйЗакон Республики Казахстан от 7 апреля 2014 года № 184-V 3PK)

«Конвенция об основах, содействующих безопасности и гигиене труда» (Конвенция 187) (НовыйЗакон Республики Казахстан от 20 октября 2014 года № 243-V ЗРК)

«Конвенция о безопасности и гигиене труда в строительстве» (Конвенция 167) Новый(Закон Республики Казахстан от 19 июня 2007 года N 263)

«Конвенция о равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями (Конвенция 156) (НовыйЗакон Республики Казахстан от 16 ноября 2012 года № 50-V)

«Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам» (НовыйЗакон Республики Казахстан от 22 июля 2015 года № 338-V ЗРК)

«Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу» (НовыйЗакон Республики Казахстан от 14 декабря 2000 года N 116-II)

«Конвенция о пересмотре Конвенции (пересмотренной) 1952 года об охране материнства» (НовыйЗакон Республики Казахстан от 14 февраля 2012 года № 554-IV)

«Конвенция о международном доступе к правосудию» (НовыйЗакон Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 262-V ЗРК)

«Конвенция по вопросам гражданского процесса» ( Новый Закон Республики Казахстан от 14 ноября 2014 года № 252-V ЗРК) (вручение судебных и внесудебных документов)

«Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа» ( Новый Закон Республики Казахстан от 22 февраля 2000 года N 38)

«Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников Содружества Независимых Государств» (НовыйУказ Президента Республики Казахстан от 20 ноября 2008 года N 695)

«Конвенция Организации Объединенных Наций о дорожном движении» (НовыйЗакон Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 237-IV)