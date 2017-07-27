Почему современные казахстанки не стремятся выйти замуж?
27 июля 2017, 11:45
О слабых и сильных сторонах гендерного равенства рассказывает психотерапевт Дания Абдрашитова.
Многие современные казахстанки отнюдь не стремятся замуж. Так почему же успешные дамы перестали считать семью главной целью жизни? И к каким неожиданным изменениям в обществе привело гендерное равенство? В этих вопросах разбиралось издание "Экспресс К".
Практически все сокровенные мечты первых феминисток воплощены в жизнь в цивилизованных светских государствах. Женщины имеют с мужчинами равные права: они ходят на выборы, управляют самолетами и поездами, работают в шахтах, выносят вердикты в судах, занимают солидные должности в правительстве, ставят рекорды в тяжелой атлетике и сами принимают решение о том, сколько детей будет в их семье. Но при огромном числе плюсов нельзя не заметить и отрицательных моментов. Став независимыми и свободными в суждениях и поступках, наиболее воинственные представительницы прекрасного пола начали всерьез считать наличие мужа досадной помехой, а то и вообще балластом. И не стоит думать, что подобные ситуации имеют место лишь в продвинутой и жадной на эксперименты Европе. Казахстанки решительно подхватили флаг эмансипации и гордо развернули его над своими головами. Но не потеряют ли женщины при штурме очередных высот главные качества, которые мужчины называют наиболее привлекательными, и не придет ли в Казахстан матриархат? О слабых и сильных сторонах гендерного равенства рассказывает психотерапевт Дания Абдрашитова.
– Современные женщины нередко очень хорошо зарабатывают. Имея в запасе образование, интуицию, профессиональное чутье и коммуникабельность, они с легкостью делают карьеру и продвигаются по служебной лестнице. Конечно же, это значительно поднимает женщинам самооценку, – начинает нашу беседу Дания Джавдатовна.
– И видеть рядом с собой мужчину, зарабатывающего меньше ее, не растущего личностно и духовно, деловая леди не желает. Поэтому женщины стремятся найти более достойного претендента, и если поиски не увенчиваются успехом, рожают ребенка «для себя», обойдясь без священных уз Гименея и обряда бракосочетания. Удивительно, но они даже не задумываются о том, что мужчина, использованный как партнер для оплодотворения, обладает чувствами и эмоциями. Может быть, он хочет воспитывать ребенка, видеться с ним, проводить вместе время. Или, наоборот, у него собственная семья, и малыш хоть и не входил в его планы, однако закрыть глаза на его существование биологический отец не в состоянии. Мне доводилось однажды оказывать психологическую поддержку такому папе поневоле. Молодой человек находился в сильной депрессии, он никак не мог понять, почему с ним поступили таким образом.
– Неужели только высокая зарплата и определенный статус в обществе мешают казахстанкам вступать в брак?
– Нет. Серьезной преградой для создания семьи является и недопустимо пренебрежительное отношение к супруге со стороны мужа. Часто ко мне на прием приходят жены, имеющие за плечами солидный семейный стаж. Они жалуются на то, что мужья не называют их по имени, обращаясь к ним, используют лишь безликое и грубое слово «катын», позволяют себе бестактные и бесцеремонные шутки на тему привода домой второй жены. Знаете, модная нынче тема токал для казахстанок весьма болезненна. И скажу вам откровенно, что ни одна из знакомых мне женщин, муж которой завел токал на стороне, не приняла данную новость с восторгом. Более того, жены предлагают супругу сделать выбор или же подают заявление на развод.
– С какими проблемами к вам чаще всего приходят женщины?
– Конечно же, с проблемами в личной жизни. Что бы там ни говорили о независимости и суверенности, женщина приходит в наш мир дарить счастье и любовь, рожать детей, поддерживать огонь семейного очага. Естественно, существуют женщины, видящие свое предназначение в чем-то другом, и это их личное дело.
Казахстанки в силу местного менталитета помнят и чтят традиции. Поэтому им вдвойне тяжелее, если они не могут встретить свою половину.
У замужних женщин тоже не все гладко и безоблачно, и так сложилось, что в последнее время дамы, находящиеся в законном браке, опасаются делиться своими бедами с подругами и родственниками. Они всерьез боятся, что их проблемы станут темой для сплетен и пересудов. Работа психотерапевта как раз строится на абсолютном доверии и полной конфиденциальности. Я никогда и никому не называю имен клиентов. У нас во многих вопросах жуткая неграмотность. Люди ошибочно полагают, что психотерапевт и психиатр – синонимы. Однажды, узнав, что жена ходит на психотерапию, муж моментально сделал неверные выводы. Мол, у нее проблемы с головой, надо разводиться и детей у нее забирать, чтобы они с «сумасшедшей не контактировали».
– Сильные женщины – плохо, чрезмерно слабые и уступчивые – тоже ничего хорошего. Как найти золотую середину? Дайте, пожалуйста, совет.
– Психотерапевты не дают советов и рекомендаций. Лучше я поделюсь секретом семейного счастья, доставшимся мне от моей мамы. Она была психотерапевтом от природы, отлично разбиралась в человеческих отношениях и умела улаживать любые конфликты до того, как они разгорятся и примут размер бедствия. Дорогие женщины, когда ваш муж приходит с работы, загляните ему в глаза и поставьте «диагноз» его настроению. Не грузите его прямо с порога негативными новостями, если видите, что он устал и не в духе, помогите ему раздеться, предложите чай или ужин, подайте тапочки. Да-да, вы не ослышались, именно удобные домашние тапки. И не надо делать возмущенное лицо и говорить о своем статусе и достоинствах. Ничего с вами дурного не случится, и авторитет ваш нисколько не пострадает. Станьте для супруга не только женой, но верным надежным другом и приятной собеседницей, человеком, которому он может полностью довериться. Я не призываю вас раствориться в муже без остатка и превратиться в послушную и безмолвную тень. За вами остаются все права на капризы, недопонимание и даже ссоры (без них ведь в семье не бывает). Вспомните о победах ваших предшественниц на поле гендерных боев. В наследство от них мы получили опыт и мудрость, так давайте применять их в мирных целях. И тогда из катын или амазонки каменных джунглей вы точно преобразитесь в нежную и любимую жаным. Желаю всем семейного счастья и благополучия.
Татьяна Альдина
Фото mistyshaven.com
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