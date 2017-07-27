Почему современные казахстанки не стремятся выйти замуж?

Практически все сокровенные мечты первых феминисток воплощены в жизнь в цивилизованных светских государствах. Женщины имеют с мужчинами равные права: они ходят на выборы, управляют самолетами и поездами, работают в шахтах, выносят вердикты в судах, занимают солидные должности в правительстве, ставят рекорды в тяжелой атлетике и сами принимают решение о том, сколько детей будет в их семье. Но при огромном числе плюсов нельзя не заметить и отрицательных моментов. Став независимыми и свободными в суждениях и поступках, наиболее воинственные представительницы прекрасного пола начали всерьез считать наличие мужа досадной помехой, а то и вообще балластом. И не стоит думать, что подобные ситуации имеют место лишь в продвинутой и жадной на эксперименты Европе. Казахстанки решительно подхватили флаг эмансипации и гордо развернули его над своими головами. Но не потеряют ли женщины при штурме очередных высот главные качества, которые мужчины называют наиболее привлекательными, и не придет ли в Казахстан матриархат? О слабых и сильных сторонах гендерного равенства рассказывает психотерапевт Дания Абдрашитова.





– Современные женщины нередко очень хорошо зарабатывают. Имея в запасе образование, интуицию, профессиональное чутье и коммуникабельность, они с легкостью делают карьеру и продвигаются по служебной лестнице. Конечно же, это значительно поднимает женщинам самооценку, – начинает нашу беседу Дания Джавдатовна.





– И видеть рядом с собой мужчину, зарабатывающего меньше ее, не растущего личностно и духовно, деловая леди не желает. Поэтому женщины стремятся найти более достойного претендента, и если поиски не увенчиваются успехом, рожают ребенка «для себя», обойдясь без священных уз Гименея и обряда бракосочетания. Удивительно, но они даже не задумываются о том, что мужчина, использованный как партнер для оплодотворения, обладает чувствами и эмоциями. Может быть, он хочет воспитывать ребенка, видеться с ним, проводить вместе время. Или, наоборот, у него собственная семья, и малыш хоть и не входил в его планы, однако закрыть глаза на его существование биологический отец не в состоянии. Мне доводилось однажды оказывать психологическую поддержку такому папе поневоле. Молодой человек находился в сильной депрессии, он никак не мог понять, почему с ним поступили таким образом.





– Неужели только высокая зарплата и определенный статус в обществе мешают казахстанкам вступать в брак?





– Нет. Серьезной преградой для создания семьи является и недопустимо пренебрежительное отношение к супруге со стороны мужа. Часто ко мне на прием приходят жены, имеющие за плечами солидный семейный стаж. Они жалуются на то, что мужья не называют их по имени, обращаясь к ним, используют лишь безликое и грубое слово «катын», позволяют себе бестактные и бесцеремонные шутки на тему привода домой второй жены. Знаете, модная нынче тема токал для казахстанок весьма болезненна. И скажу вам откровенно, что ни одна из знакомых мне женщин, муж которой завел токал на стороне, не приняла данную новость с восторгом. Более того, жены предлагают супругу сделать выбор или же подают заявление на развод.