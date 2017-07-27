В Алматы задержанный за серию краж сбежал при доставлении в полицию
27 июля 2017, 11:47
Сейчас ведутся розыскные мероприятия.
В Алматы ведутся поиски подозреваемого в серии краж, совершившего побег при доставлении в полицию, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, 26 июля при доставлении в отдел полиции при УВД Бостандыкского района задержанный по подозрению в совершении серии краж гражданин Баймуханбетов, 1984 г.р., на ул.Шарипова, недалеко от Алмалинского районного суда, скрылся от сопровождающих его сотрудников полиции.
Сейчас ведутся розыскные мероприятия. Также проводится служебная проверка.
фото: ВладТайм
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