В Алматы задержанный за серию краж сбежал при доставлении в полицию

В Алматы ведутся поиски подозреваемого в серии краж, совершившего побег при доставлении в полицию





Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, 26 июля при доставлении в отдел полиции при УВД Бостандыкского района задержанный по подозрению в совершении серии краж гражданин Баймуханбетов, 1984 г.р., на ул.Шарипова, недалеко от Алмалинского районного суда, скрылся от сопровождающих его сотрудников полиции.





Сейчас ведутся розыскные мероприятия. Также проводится служебная проверка.



