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В Алматы задержанный за серию краж сбежал при доставлении в полицию

27 июля 2017, 11:47

Сейчас ведутся розыскные мероприятия.

В Алматы ведутся поиски подозреваемого в серии краж, совершившего побег при доставлении в полицию, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, 26 июля при доставлении в отдел полиции при УВД Бостандыкского района задержанный по подозрению в совершении серии краж гражданин Баймуханбетов, 1984 г.р., на ул.Шарипова, недалеко от Алмалинского районного суда, скрылся от сопровождающих его сотрудников полиции.

Сейчас ведутся розыскные мероприятия. Также проводится служебная проверка.

фото: ВладТайм

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