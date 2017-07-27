Почему не стоить доверять фотографиям в соцсетях
27 июля 2017, 11:51
За крутыми фотографиями стоят крутые профессионалы.
За по-настоящему крутыми фотографиями стоят по-настоящему крутые профессионалы, и у них огромный опыт и множество хитрых уловок. Не фотошопом единым, так сказать. Иногда применяются и другие способы...
Источник: humor.fm
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