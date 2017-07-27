Фелпс ответил на критику за заплыв с ненастоящей белой акулой

27 июля 2017, 12:02

Пловец в моноласте преодолел стометровку за 38.1 секунды, акуле потребовалось ровно на две секунды меньше.

Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, пловец Майкл Фелпс ответил на критику пользователей сети за заплыв с ненастоящей белой акулой. Слова американца приводит Lenta.ru со ссылкой на For The Win.

«Все хотят на что-нибудь пожаловаться. Но мне было весело посоревноваться с "акулой". Если кто-то хочет залезть в воду и посоревноваться с настоящей огромной белой акулой — что ж, вперед. Но вы не сможете заставить акулу плыть по прямой. Хотя было бы интересно на это взглянуть», — рассказал Фелпс.

32-летний спортсмен соревновался с хищником в рамках шоу на телеканале Discovery. Фелпсу ничего не угрожало — его «соперник» был компьютерной симуляцией. Пловец в моноласте преодолел стометровку за 38.1 секунды, акуле потребовалось ровно на две секунды меньше. Пользователи Twitter обвинили организаторов заплыва во лжи.

Фото: Florian David / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com


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