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Создатели "Игры престолов" снимут сериал об аварии на Чернобыльской АЭС

27 июля 2017, 12:23

Историю одной из крупнейших техногенных катастроф расскажут в пятисерийном фильме.

Американский телеканал HBO, прославившийся такими сериалами, как "Игра престолов", "Клан Сопрано" и "Секс в большом городе", собирается снять новый пятисерийный мини-сериал об аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщает Life.ru.

Как сообщает Ассошиэйтед пресс, съёмки планируется начать в 2018 в Литве. На главную роль уже утверждён Джаред Харрис. По данным агентства, он сыграет учёного, которому советское правительство поручило выяснить точную причину катастрофы на АЭС.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Вследствие взрыва на четвёртом энергоблоке станции произошло крупнейшее радиационное заражение территорий современных Украины, Белоруссии и России. Жертвой аварии в течение первых трёх месяцев стал 31 человек. За последующие 15 лет от последствий радиоактивного облучения скончались от 60 до 80 человек. Ещё 134 пострадали, получив лучевую болезнь различной степени тяжести. Более 115 тысяч человек были эвакуированы из 30-километровой зоны вокруг станции.

Фото: LiveJournal

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