В Алматинской области осуществляется прием документов по программе «Серпін»

Программа светлого будущего, на сегодняшний день охватывает более 12000 студентов по всей республике. Для обучения молодежи, было отобрано 22 вуза, которые входят в топ лидирующих учебных заведений страны. Для 9 выбранных регионов начался прием документов. С 23 по 30 июля прием будет осуществляться в городе Талдыкорган, Алматинской области.





Об этом стало известно в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций.





По словам руководителя управления национальных проектов «Серпін» МОН РК Кульзии Тобатаевой, в Алматинской области продолжается реализация государственной образовательной программы, которая поможет молодежи поступить на гранты в вузы северных регионов страны получить востребованные на рынке труда специальности, а затем постоянную работу.





- На 2017-2018 учебный год, выделено 720 образовательных грантов. В список вузов, сотрудничающих с государственной программой «Серпін», добавлено еще два ведущих вуза страны, что можно отнести к расширению границ данной программы. В этом году ожидается первый выпуск студентов, получивших грант. Их 1978. Также хотелось бы отметить, что благодаря таким масштабам, в следующем году мы планируем выделить гранты для магистрантов. Прием будет осуществляться только с 2018 года, - говорит она.





Стоит отметить, что поступившим в северные вузы и ссузы государство выплачивает стипендию и предоставляет бесплатное общежитие на время обучения. И раз в год участникам программы выделяют разовую сумму на различные расходы.





Напомним, что для студентов колледжей, предусматривается производственная практика в Китае. И каждый желающий обладатель грантаможет получить возможность обучаться заграницей по академической мобильности, каких уже более 350. На сегодняшний день 22 серпиновца съездили в Польшу, и в настоящее время студенты готовятся к поездке в Болгарию.