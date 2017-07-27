Гражданин США и уполномоченный комиссар Гаити поблагодарили столичных полицейских
27 июля 2017, 12:43
Полицейских благодарят за оперативность.
В адрес столичных полицейских продолжают поступать слова благодарности от иностранных гостей города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
Так, например, гражданин США поблагодарил полицейских Астаны за быстро найденный чемодан.
Sacha Michael Gui Teau - ассистент комиссара павильона «Карибской страны» обратился в полицию с заявлением о том, что в салоне такси по своей невнимательности оставил дорожный чемодан, в котором находились ноутбук со служебной информацией и одежда.
Сотрудниками криминальной полиции отдела полиции УВД района «Есиль» был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятии, в результате которых была установлена машина и водитель, подвозивший иностранца. Чемодан с личными вещами вернули гражданину США.
В свою очередь Администрация и лично Sacha Michael Gui Teau поблагодарили полицейских за их оперативность.
Также уполномоченный комиссар Гаити на ЭКСПО-2017 миссис Глэдис Гюто представила благодарность в Управление внутренних дел района «Есиль» и пожелала публично и официально выразить офицерам благодарность в связи с их исключительной работой.
"Мы очень благодарны и довольны оперативностью и эффективностью расследования и тому, что каждый элемент содержания чемодане был найден не тронутым. Делегация Гаити выражает глубокую благодарность к Есильскому полицейскому департаменту и всей полиции Астаны. Уполномоченный комиссар Гаити также хочет отметить профессионализм Казахстанской полиции и честность казахских людей, которая позволила найти чемодан в целости и сохранности", - сказано в благодарственном письме.
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