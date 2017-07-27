Объем валовой продукции сельского хозяйства за первое полугодие составил 887,5 млрд тенге

За первое полугодие 2017 года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3,1% и составил 887,5 млрд тенге. Об этом сегодня в службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, производство продукции животноводства увеличилось на 3,1%, растениеводства - на 2,2%. Инвестиционные вложения в сельское хозяйство за первое полугодие выросли на 56%, объем валовой продукции в отрасли переработки сельскохозяйственной продукции вырос на 7,5%.

«Мы считаем, что данный рост обеспечен за счет стимулирующих мер по внедрению кооперации на селе, увеличению объемов инвестиционного субсидирования», - прокомментировала Исаева.

Она также отметила, что в этом году на 1,4 млн га увеличены и площади востребованных культур, что на 340 тысяч га превышает запланированные индикаторы.

«Существенное увеличение площадей масличных и зернобобовых культур отмечено в СКО. Площадь чечевицы, которая востребована на экспорт на китайском рынке, увеличены до 196 тысяч га вместо запланированных 78 тысяч га, что в 2,5 раза больше уровня прошлого года», - сообщила Исаева.

Проведенная диверсификация уже в текущем году увеличит производств маслосемян в несколько раз. В 1,3 по зернобобовым это в 2,3 раза и по кормовым - в 1,2 раза», - добавила вице-министр.

Татьяна Ковалева