Акционеры Qazaq Banki увеличили уставный капитал на 2,2 млрд тенге

Qazaq Banki является одним из немногих банков второго эшелона, который не приостанавливал, а наоборот наращивал объемы кредитования.

АО «Qazaq Banki» сообщает, что 26 июля 2017 проведено плановое размещение 2 200 000 штук простых акций на общую сумму 2,2 млрд тенге, в результате чего уставный капитал банка увеличился до 35,5 млрд тенге. Собственный регуляторный капитал банка соответственно вырос до 45 млрд тенге.





Увеличение уставного капитала банка произведено в рамках реализации стратегии, направленной на укрепление позиций Qazaq Banki в отечественной банковской сфере.





«Мы продолжаем планомерно наращивать уставный капитал, показывая тем самым стремление упрочить финансовое положение Банка, – говорит председатель правления Qazaq Banki Гани Токсанбаев. – Очередное плановое вливание в капитал банка наглядно демонстрирует всестороннюю поддержку со стороны текущего состава акционеров. Также до конца 2017 года по мере роста активов акционеры готовы осуществить докапитализацию банка до уровня, требуемого регулятором».









Глава банка подчеркнул, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию на рынке, Qazaq Banki является одним из немногих банков второго эшелона, который не приостанавливал, а наоборот наращивал объемы кредитования, в первую очередь субъектов МСБ и розничного сектора, что показывает лояльность банка к своим существующим и потенциальным клиентам и готовность поддерживать их всесторонне.





«Как сообщалось ранее, между акционерами АО «Qazaq Banki» и АО «Bank RBK» была достигнута принципиальная договоренность об объединении двух финансовых институтов и подписан соответствующий меморандум. Однако техническая реализация объединения двух банков является достаточно непростым и поэтому длительным процессом. До фактического завершения сделки, банк продолжает функционировать как самостоятельный финансовый институт и в полной мере выполняет все обязательства перед своими клиентами, так же, как и регуляторные требования при полной поддержке со стороны акционеров», – сказал в завершение Гани Токсанбаев.





По состоянию на 1 июля 2017 года активы банка составили 421 млрд тенге, в том числе кредитный портфель достиг 327 млрд тенге. Обязательства составили 381 млрд тенге. Собственный капитал банка составил 40 млрд тенге, в том числе уставный капитал 33 млрд тенге. Финансовый результат за 6 месяцев 2017 года сложился в размере 768 млн тенге.



