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Внесены изменения в Перечень регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий

Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 8 июня 2017 года № 231 «О внесении изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 186 «Об утверждении перечня регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий»

В частности, внесены следующие изменения:

Пункт 11 изложен в следующей редакции:

«11. В сфере портов, аэропортов:

услуги морского порта:

услуги за заход судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с последующим выходом из порта (судозаход);

услуги аэропортов:

обеспечение взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям;

обеспечение авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям;

предоставление места стоянки воздушному судну сверх трех часов после посадки для пассажирских и шести часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям;

предоставление места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме, за исключением международных направлений.».

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

 

27 июля 2017, 13:02
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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