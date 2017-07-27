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Внесены изменения в Перечень регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий
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Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 8 июня 2017 года № 231 «О внесении изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 186 «Об утверждении перечня регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий»
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В частности, внесены следующие изменения:
Пункт 11 изложен в следующей редакции:
«11. В сфере портов, аэропортов:
услуги морского порта:
услуги за заход судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с последующим выходом из порта (судозаход);
услуги аэропортов:
обеспечение взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям;
обеспечение авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям;
предоставление места стоянки воздушному судну сверх трех часов после посадки для пассажирских и шести часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям;
предоставление места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме, за исключением международных направлений.».
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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