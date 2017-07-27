Переработка сельхозпродукции будет способствовать развитию экспортного потенциала АПК

Развитию экспортного потенциала продукции АПК Казахстана будут способствовать меры по развитию переработки сельхозпродукции. Таким видением будущего отрасли поделилась сегодня в службе центральных коммуникаций вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, министерством уже сформирована база данных перерабатывающих предприятий, которые включают в себя оценку текущего состояния, года ввода, мощности, тип оборудования, загрузки и объема выпускаемого продукции.

«На сегодняшний день согласно сформированном данным в РК насчитывается 1345 активных перерабатывающих предприятий. Определены те приоритеты видов переработки, которые представлены 435 предприятиями, это переработка молока, мяса, шкур, шерсти, масличных, зерновых культур, плодов овощей, сахарной свеклы, картофеля. По ним разработана четкая карта размещения предприятий агропереработки на 2018-2021 год, в том числе по каждой области в разрезе районов и 2 дня назад она была презентована правительству», - сказала вице-министр.

Она также отметила, что особое внимание в АПК Казахстана уделяется развитию малой переработки.

«Имеются планы по созданию 31 мини-центра переработки молока, так называемой, сыроварни. Также включены программы создания 892 пунктов по заготовки сырья из них 821 по животноводческой продукции, 71 по растениеводческой. Для развития агропереработки будут задействованы все отраслевые меры - это продвижение продуктов переработки через экспортный центр, а также диверсификации в растениеводстве для производства востребованного сырья».

Татьяна Ковалева