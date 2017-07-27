Греческие рыбаки поймали акулу весом 350 килограммов

Акулу вытащили сетью с глубины 500 метров в среду.

В итоге ее быстро раскупили по цене 8 евро за килограмм.

Пока сообщение прокомментировал лишь один пользователь. Он опознал в улове серую шестижаберную акулу Hexanchus griseus, которая охраняется законом от 1981 года. По его словам, ее вылов и продажа запрещены.



