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Греческие рыбаки поймали акулу весом 350 килограммов

27 июля 2017, 13:46

Акулу вытащили сетью с глубины 500 метров.

Греческие рыбаки поймали акулу весом 350 килограммов в Ионическом море возле острова Кефалония, сообщает РИА Новости.

Акулу вытащили сетью с глубины 500 метров в среду.

Огромную рыбу вывесили возле рыбного магазина в городе Агринион и многие прохожие подходили, чтобы сфотографироваться с тушей. Те же, кто знает об исключительном вкусе мяса акулы, бросились покупать те части рыбы, которые они хотели.

В итоге ее быстро раскупили по цене 8 евро за килограмм.

Пока сообщение прокомментировал лишь один пользователь. Он опознал в улове серую шестижаберную акулу Hexanchus griseus, которая охраняется законом от 1981 года. По его словам, ее вылов и продажа запрещены.

Фото: © Fotolia / alexandro900

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